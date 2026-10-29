Да ли ће бити сукоба? Ким Џонг Ун поручио командантима да се припреме за рат

Аутор:АТВ редакција
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Сјевернокорејски лидер Ким Џонг Ун позвао је војне команданте да интензивирају обуку како би се припремили за рат, извијестили су државни медији, док тензије дуж међукорејске границе и даље трају.
„Примарни револуционарни задатак команданата чета јесте да доврше борбене припреме својих јединица како би биле потпуно спремне за рат“, рекао је Ким током фотографисања са учесницима састанка команданата чета Корејске народне армије, извијестила је званична Корејска централна новинска агенција (КЦНА).
Он је позвао на „радикално унапређење напорне и интензивне обуке“ како би се остварио тај циљ, навела је КЦНА.
🚨 BREAKING: 🇰🇵 North Korean leader Kim Jong Un has ordered the military to intensify training and strengthen combat readiness for war, according to state media.
Pyongyang is doubling down on military preparedness amid heightened regional tensions. https://t.co/qxi8ftqVbh— X Global News (@X_GlobalNews) October 28, 2026
Ким је похвалио команданте чета, истичући да они представљају темељ војне снаге, и позвао их да удвоструче напоре за унапређење борбених способности својих јединица.
Уз њега су били високи војни званичници, укључујући Пак Џонг Чона, потпредсједника Централне војне комисије владајуће Радничке партије, министра одбране Ким Сонг Гија и начелника Генералштаба војске Ри Јонг Гила.
Ким је предсједавао састанком команданата чета 22. и 23. октобра у Пјонгјангу, позивајући на формирање јединица способних да самостално изврше било коју борбену мисију, према ранијем извјештају КЦНА.
Он је изјавио да је циљ скупа да се „изгради најјача војска и убрза војна револуција у корејском стилу кроз обуку најјачих чета“.
Према наводима КЦНА, овај састанак био је први скуп на нивоу цијеле војске од деветог конгреса Радничке партије, одржаног у фебруару.
Кимове изјаве услиједиле су након експлозија нагазних мина 21. септембра унутар Демилитаризоване зоне, у којима су рањена три јужнокорејска војника, од којих двојица тешко. Инцидент је додатно подстакао спор око границе између двије Кореје.
Заједничка истрага јужнокорејске војске и Команде УН закључила је да су сјевернокорејске противпјешадијске мине постављене јужно од војне линије разграничења изазвале експлозије и да је њихово постављање прекршило примирје из Корејског рата.
Пјонгјанг је негирао одговорност, назвавши инцидент „фабрикованим“ од стране Сеула у писму Савјету безбједности УН почетком ове седмице.
Јужна Кореја је позвала на војне разговоре са Сјевером како би се разјаснила локација војне линије разграничења, обновили војни комуникациони канали и спријечили случајни сукоби.
Сјевернокорејске трупе које спроводе радове на утврђивању границе више пута су прелазиле линију, према Сеулу, што је изазвало јужнокорејска упозорења и упозоравајуће пуцње.
Разлике око локације границе, гдје су многа првобитна обиљежја нестала или помјерена, појачале су забринутост због ненамјерних сукоба.
Јужнокорејски министар за уједињење Чунг Донг Јанг позвао је Пјонгјанг да прихвати приједлог за преговоре, јавила је новинска агенција Јонхап.
У обраћању које је прочитао високи званичник министарства на мировном форуму у Гојангу, Чунг је позвао на дијалог како би се помирили ставови двије стране о граници и успоставила комуникација за мирно управљање њоме.
„Сукоб само ескалира тензије“, рекао је он, додајући да то „не доноси ништа добро ниједној страни“, преноси Телеграф.
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