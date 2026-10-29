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Демолиран јерменски парламент: Посланици се брутално потукли, летjеле и столице

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29.10.2026 16:55

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Демолиран јерменски парламент: Посланици се брутално потукли, летjеле и столице
Фото: X / visegrad24

У јерменском парламенту у четвртак је избио жесток физички сукоб у којем су посланици размјењивали ударце песницама, гађали се столицама и превртали столове.

Неколико особа је повријеђено, због чега је морала да интервенише и Хитна помоћ, а обезбјеђење је једва раздвојило сукобљене стране у већ другом оваквом инциденту овог мјесеца, преноси портал „Арменијан рипорт“.

Масовна туча избила је између посланика владајуће странке Грађански уговор премијера Никола Пашињана и опозиционе фракције Снажна Јерменија током расправе о именовањима у Државној ревизорској институцији. Снимци из сале приказују посланике који се гурају и туку док остали покушавају да их раздвоје.

Потпредсједник парламента Вахагн Александјан снимљен је како баца столицу ка опозиционим клупама, док је посланик владајуће странке Тарон Чахојан водом полио опозиционара Гарника Давтјана. Сукоб се муњевито проширио по цијелој сали, више посланика је оборено на под, а због повреда је позвана екипа Хитне помоћи.

Како је почео хаос?

Искра је планула када је Чахојан, одговарајући на оптужбе опозиције за корупцију, споменуо породицу шефа опозиционе посланичке групе Нарека Карапетјана. Чахојан је подсјетио на ранију спорну изјаву Карапетјановог рођака о оснивању посебног министарства за жене, замјеривши опозицији што се није извинила.

Карапетјан му је оштро узвратио са мјеста, након чега је расправа у секунди прерасла у бруталне увреде. Већ у сљедећем тренутку посланици оба табора скочили су на ноге и почео је физички обрачун. Предсједник парламента Рубен Рубињан у почетку је одбијао да прекине сједницу:

„Намјерно не одређујем паузу како би сви ово видјели. Сједница ће се наставити овако, нека сви виде“, поручио је Рубињан са говорнице.

Насиље је трајало дуже од 10 минута прије него што је сједница коначно прекинута, а у салу је позвано скупштинско обезбјеђење. Туча се потом прелила и у ходнике парламента.

Опозиција је оптужила Рубињана да је крив за повреде посланика јер није благовремено прекинуо сједницу, док је он по наставку рада кривицу свалио на Карапетјана, тврдећи да је опозициони лидер намјерно испровоцирао хаос.

Ово је већ други масовни обрачун за мање од мјесец дана, који је у потпуности бацио у сјенку нови етички кодекс уведен само неколико седмица раније како би се спријечили овакви инциденти, преноси Мондо.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Јерменија

Парламент

Туча

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