Демолиран јерменски парламент: Посланици се брутално потукли, летjеле и столице

Аутор:АТВ редакција
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У јерменском парламенту у четвртак је избио жесток физички сукоб у којем су посланици размјењивали ударце песницама, гађали се столицама и превртали столове.
Неколико особа је повријеђено, због чега је морала да интервенише и Хитна помоћ, а обезбјеђење је једва раздвојило сукобљене стране у већ другом оваквом инциденту овог мјесеца, преноси портал „Арменијан рипорт“.
Масовна туча избила је између посланика владајуће странке Грађански уговор премијера Никола Пашињана и опозиционе фракције Снажна Јерменија током расправе о именовањима у Државној ревизорској институцији. Снимци из сале приказују посланике који се гурају и туку док остали покушавају да их раздвоје.
🇦🇲 An Armenian parliament session turned into a brawl between deputies
Lawmakers in Armenia engaged in an all-out brawl in the middle of a parliamentary session between representatives of the ruling party and the opposition.
MPs even threw a chair at each other. https://t.co/qK96k3accn— Visegrád 24 (@visegrad24) October 29, 2026
Потпредсједник парламента Вахагн Александјан снимљен је како баца столицу ка опозиционим клупама, док је посланик владајуће странке Тарон Чахојан водом полио опозиционара Гарника Давтјана. Сукоб се муњевито проширио по цијелој сали, више посланика је оборено на под, а због повреда је позвана екипа Хитне помоћи.
Искра је планула када је Чахојан, одговарајући на оптужбе опозиције за корупцију, споменуо породицу шефа опозиционе посланичке групе Нарека Карапетјана. Чахојан је подсјетио на ранију спорну изјаву Карапетјановог рођака о оснивању посебног министарства за жене, замјеривши опозицији што се није извинила.
Карапетјан му је оштро узвратио са мјеста, након чега је расправа у секунди прерасла у бруталне увреде. Већ у сљедећем тренутку посланици оба табора скочили су на ноге и почео је физички обрачун. Предсједник парламента Рубен Рубињан у почетку је одбијао да прекине сједницу:
„Намјерно не одређујем паузу како би сви ово видјели. Сједница ће се наставити овако, нека сви виде“, поручио је Рубињан са говорнице.
Насиље је трајало дуже од 10 минута прије него што је сједница коначно прекинута, а у салу је позвано скупштинско обезбјеђење. Туча се потом прелила и у ходнике парламента.
Опозиција је оптужила Рубињана да је крив за повреде посланика јер није благовремено прекинуо сједницу, док је он по наставку рада кривицу свалио на Карапетјана, тврдећи да је опозициони лидер намјерно испровоцирао хаос.
Ово је већ други масовни обрачун за мање од мјесец дана, који је у потпуности бацио у сјенку нови етички кодекс уведен само неколико седмица раније како би се спријечили овакви инциденти, преноси Мондо.
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