Logo

Мицотакис позвао на глобално поморско примирје

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
29.10.2026 16:25

Коментари:

0
Премијер Грчке Киријакос Мицотакис разговара са представницима медија на крају самита ЕУ у Бриселу, у петак, 16. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Omar Havana

Грчки премијер Киријакос Мицотакис позвао је на глобално поморско примирје, истакавши да напади на цивилне комерцијалне бродове нису прихватљиви и да угрожавају међународну трговину и безбједност.

Мицотакис је рекао на дебати о новим технологијама и поморској безбједности, поводом грчког предсједавања Савјетом безбједности УН, да комерцијални бродови морају да буду у стању да безбједно и слободно плове чак и у вријеме сукоба.

"Гађање цивилног комерцијалног бродарства је потпуно неприхватљиво", нагласио је грчки премијер.

Он је додао да поремећаји слободе пловидбе повећавају трошкове транспорта и осигурања, стварају неизвјесност на глобалним тржиштима и на крају повећавају трошкове за потрошаче, преноси Срна

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Киријакос Мицотакис

Грчка

примирје

Поморски саобраћај

Коментари (0)

Више из рубрике

Руски предсједник Владимир Путин

Свијет

Путин: Стабилизовање Сахела важно за цијели свијет

56 мин

0
Да ли ће бити сукоба? Ким Џонг Ун поручио командантима да се припреме за рат

Свијет

Да ли ће бити сукоба? Ким Џонг Ун поручио командантима да се припреме за рат

1 ч

0
Камиказа дронови, који се брзо крећу и којима се управља на даљину, постали су једна од највећих пријетњи на савременом бојишту јер могу погодити војнике прије него што стигну да реагују. Као одговор на ту опасност, Русија разматра необично рјешење – кацигу са оружјем намијењену одбрани од украјинских дронова.

Свијет

Руси осмислили кацигу која пуца на дронове: Активира се загризом или гласом

1 ч

0
Влада одобрила персонализацију регистарских таблица Италијанска Влада дозволиће возачима да персонализују регистарске таблице својих возила у оквиру потеза за повећање прихода, изјавила је премијер Ђорђа Мелони. Она је најавила ову мјеру када је представила закон о буџету за 2027. годину, посљедњи прије општих избора који ће бити одржани сљедеће године. "Нешто ми говори да би креативност Италијана овдје могла да заблиста", рекла је Мелонијева. Према уредби, персонализоване таблице ће коштати око 600 евра за аутомобиле и 360 евра за мотоцикле. Званичник Министарства финансија одбио је да процијени колико прихода Влада очекује од ове мјере. Италијанске аутомобилске регистарске таблице тренутно се састоје од низа који чине четири слова између којих су три броја. За сада није познато у којој мјери ће возачима бити дозвољено да одступе од стандардне ознаке. Реформа је изазвала талас шала на друштвеним мрежама, али постоји и бојазан да би овакве регистарске таблице могле да отворе врата увредама и псовкама.

Свијет

Влада одобрила персонализацију регистарских таблица

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима