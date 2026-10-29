Мицотакис позвао на глобално поморско примирје

Грчки премијер Киријакос Мицотакис позвао је на глобално поморско примирје, истакавши да напади на цивилне комерцијалне бродове нису прихватљиви и да угрожавају међународну трговину и безбједност.

Мицотакис је рекао на дебати о новим технологијама и поморској безбједности, поводом грчког предсједавања Савјетом безбједности УН, да комерцијални бродови морају да буду у стању да безбједно и слободно плове чак и у вријеме сукоба.

"Гађање цивилног комерцијалног бродарства је потпуно неприхватљиво", нагласио је грчки премијер.

Он је додао да поремећаји слободе пловидбе повећавају трошкове транспорта и осигурања, стварају неизвјесност на глобалним тржиштима и на крају повећавају трошкове за потрошаче, преноси Срна