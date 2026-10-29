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Каран: Грађани Српске саосјећају са породицама страдалих

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29.10.2026 21:01

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Предсједник Републике Српске Синиша Каран
Фото: ATV

Предсједник Републике Српске Синиша Каран рекао је да је са дубоком тугом и искреним жаљењем примио вијест о трагичној хеликоптерској несрећи код Брчког.

"У име грађана Републике Српске и у своје име, породицама настрадалих и команданту ЕУФОР-а упућујем изразе најдубљег саучешћа", нагласио је Каран.

Предсједник Републике је нагласио да се у овим тешким тренуцима грађани Српске искрено саосјећају са породицама које су изгубиле своје најмилије, а повријеђенима желе брз и успјешан опоравак.

Четири италијанска припадника ЕУФОР-а су погинула, а 11 је повријеђено у паду хеликоптера у брчанском насељу Горице.

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Тагови :

Синиша Каран

Пао хеликоптер Брчко ЕУФОР

Република Српска

Честитка

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