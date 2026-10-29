Logo

Минић: Наше мисли су уз све који су изгубили своје најмилије

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
29.10.2026 20:41

Коментари:

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Премијер Републике Српске Саво Минић упутио је саучешће породицама италијанских војника погинулих у паду хеликоптера Еуфора код Брчког, те истакао да су његове мисли уз њих.

Минић је истакао да га је дубоко потресла вијест о погибији четири припадника Еуфора.

"У овим тешким тренуцима наше мисли су уз све који су изгубили своје најмилије. Повријеђенима желим брз и потпун опоравак", навео је Минић на "Иксу".

Минић је саучешће породицама страдалих и команди Еуфора упутио у своје и у име Владе Српске.

Четири италијанска припадника Еуфора су погинула, а 11 је повријеђено у паду хеликоптера у брчанском насељу Горице.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саво Минић

Влада Републике Српске

Саучешће

Пао хеликоптер Брчко ЕУФОР

Коментари (0)

Прочитајте више

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић

БиХ

Цвијановићева упутила саучешће породицама погинулих припадника ЕУФОР-а

2 ч

0
Канцеларија за међународну сарадњу Републике Српске

Република Српска

Канцеларија за међународну сарадњу: Српска изражава искрено саучешће породицама погинулих припадника ЕУФОР-а

2 ч

0
Огласила се Ђорђа Мелони након пада хеликоптера код Брчког

Свијет

Огласила се Ђорђа Мелони након пада хеликоптера код Брчког

2 ч

0
Снимљен моменат пада хеликоптера код Брчког: Почео да се окреће у ваздуху, више мртвих

Хроника

Снимљен моменат пада хеликоптера код Брчког: Почео да се окреће у ваздуху, више мртвих

4 ч

0

Више из рубрике

Канцеларија за међународну сарадњу Републике Српске

Република Српска

Канцеларија за међународну сарадњу: Српска изражава искрено саучешће породицама погинулих припадника ЕУФОР-а

2 ч

0
премијер Републике Српске

Република Српска

Минић: Сарадња са свима који имају идеје за даљи напредак Српске

2 ч

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Република Српска

Додик: Ми из Српске морамо да будемо уз званично изабране људе у Србији

3 ч

12
Просвјетне раднике очекује повећање плата од 10 одсто, а локалне заједнице позване су да у истом износу повећају плате запосленима у предшколским установама.

Република Српска

Веће плате просвјетним радницима

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима