Минић: Наше мисли су уз све који су изгубили своје најмилије

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Републике Српске Саво Минић упутио је саучешће породицама италијанских војника погинулих у паду хеликоптера Еуфора код Брчког, те истакао да су његове мисли уз њих.
Минић је истакао да га је дубоко потресла вијест о погибији четири припадника Еуфора.
"У овим тешким тренуцима наше мисли су уз све који су изгубили своје најмилије. Повријеђенима желим брз и потпун опоравак", навео је Минић на "Иксу".
Дубоко ме је потресла вијест о погибији четири припадника ЕУФОР-а у паду хеликоптера код Брчког.
У име Владе Републике Српске и у своје име, породицама погинулих, њиховим пријатељима и колегама, као и команди ЕУФОР-а, упућујем најискреније саучешће.
У овим тешким тренуцима наше мисли су уз све који су изгубили своје најмилије. Повријеђенима желим брз и потпун опоравак.— Саво Минић (@minic_savo) October 29, 2026
Минић је саучешће породицама страдалих и команди Еуфора упутио у своје и у име Владе Српске.
Четири италијанска припадника Еуфора су погинула, а 11 је повријеђено у паду хеликоптера у брчанском насељу Горице.
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