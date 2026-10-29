Додик: Ми из Српске морамо да будемо уз званично изабране људе у Србији

Аутор:АТВ редакција
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Ми морамо да водимо рачуна, да градимо најбоље односе са Србијом и ми у власти у Републици Српској не калкулишемо у том погледу. Најбољи односи са властима су за нас примарни политички посао и тако се и понашамо, рекао је лидер СНСД-а Милорад Додик.
"Јуче сам разговарао са неким и кажу, ти си био тамо нешто по Србији. Да, а да ли си примјетио да сам био на задњем митингу Бориса Тадића? Ниси примјетио. А то је мој посао. Ми из Републике Српске морамо тако да радимо. Ми морамо да будемо уз званично изабране људе у Србији и то је нешто што је примарно. Ја могу да имам свој утисак о Вучићу и ми смо имали одличну сарадњу по многим питањима и он је имао тај неки однос изражен далеко више према Републици Српској из низа разлога, каже Додик и додаје:
"А како ја да избјегнем добре односе? Ја желим да имам добре односе са свима".
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