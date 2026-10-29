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Три престижна признања за научнике Медицинског факултета у Загребу

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29.10.2026 16:52

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Запажен успјех истраживача Медицинског факултета на 12. конференцији Европске секције Међународне академије кардиоваскуларних наука (ИАЦС-ЕС 2026) у Загребу
Фото: Medicinski fakultet Banja Luka

Млади истраживачи Центра за биомедицинска истраживања Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, под руководством проф. др Ранка Шкрбића, учествовали су на 12. конференцији Европске секције Међународне академије кардиоваскуларних наука, одржаној у Загребу.

Током конференције представљени су резултати научноистраживачког рада кроз 11 постер презентација и једно усмено излагање, а квалитет и значај представљених истраживања потврђени су и престижним признањима. Анета Стојменовски награђена је наградом „Милосав Костић“ за постер презентацију, док је Ђорђе Ђукановић добитник награде за усмено излагање „Роберто Болли Yоунг Инвестигатор Аwард“, намијењене младим истраживачима.

Поред представљања резултата младих истраживача, своја стручна предавања одржали су и професори Ранко Шкрбић, Милош П. Стојиљковић и Реља Суручић, доприносећи размјени научних сазнања и искустава са међународном научном заједницом.

Медицински факултет конференција
Медицински факултет конференција
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Значајно признање припало је проф. др Ранку Шкрбићу, којем је додијељена престижна награда „Норман Алперт Аwард фор Естаблисхед Инвестигаторс ин Цардиовасцулар Сциенцес“, као признање за његов научни допринос у области кардиоваскуларних наука.

Представљена истраживања изазвала су интересовање учесника конференције и отворила простор за стручне дискусије и нове могућности сарадње. Остварени резултати и добијена признања представљају значајну потврду квалитета научноистраживачког рада Центра за биомедицинска истраживања, као и посвећености Медицинског факултета развоју младих научника и јачању међународне научне препознатљивости.

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Тагови :

Медицински факултет

Конференција

стручњаци

Загреб

Ранко Шкрбић

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