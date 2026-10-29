Стевандић: Јавно говорити о факторима који позивају на тероризам

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић поручио је да очигледно постоје мотивациони фактори који позивају на тероризам, о чему се мора јавно говорити, као што је пријетећи мејл који је стигао на адресу писарнице Народне скупштине.
Стевандић је навео да је и лично добијао много пријетњи, али да је јучерашњи мејл драстичан у садржају.
"Ово је било толико дрстично да сам морао да покажем јавности. Позива се на џихад и прикупљање средстава за џихад, клање хришћана", рекао је Стевандић новинарима у Бањалуци.
Он је нагласио да су институције Републике Српске апсолутно кооперативне у међусобној сарадњи, те да је Српска веома организована заједница што је једна од њених предности и због чега је безбједна.
На адресу писарнице Народне скупштине Републике Српске јуче је електронском поштом стигла порука пријетеће садржине, у којој се, уз позивање на џихад, тражи ликвидација свих крштених људи и прикупљање новца и оружја за потребе "Исламске Републике".
Порука садржи и низ других међусобно неповезаних захтјева, а њен аутор се представља као припадник "џихада у БиХ".
Предсједник Уједињене Српске Ненад Стевандић рекао је да је формирање власти резултат договора коалиционих партнера, а не појединачних жеља и амбиција.
"Ми ћемо се увијек понашати онако како смо се понашали и до сада. Коалиција се договори и онда вас све обавијести", рекао је Стевандић новинарима у Бањалуци одговарајући на питање о формирању власти након што је Централна изборна комисија БиХ утврдила и објавила резултате општих избора у БиХ.
СНСД је у Народној скупштини Републике Српске освојио 34 од укупно 83 мандата, ПСС 12, а СДС 10 мандата.
Уједињена Српска, коалиција ДНС-НПС и коалиција СП-ДЕМОС и НДП имаће по пет мандата, Листа за правду и ред и СПС по четири, Коалиција за државу три, док је Републичка странка Српске освојила један мандат, преноси Срна.
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