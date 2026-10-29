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„Најважнија титула у животу“: Додик честитао Вукановићу

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29.10.2026 16:00

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„Најважнија титула у животу“: Додик честитао Вукановићу
Фото: АТV

Лидер СНСД-а Милорад Додик честитао је Небојши Вукановићу, лидеру Листе за правду и ред и његовој супрузи Зорани рођење дјеце Невене и Вукана.

"Зорани и Небојши Вукановић желим срећно рођење Невене и Вукана. Данас су добили најважнију титулу у животу, титулу родитеља. Желим им много радости и среће, а потомцима здравља, напретка и да их Бог чува", навео је Додик на Иксу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Милорад Додик

Небојша Вукановић

Честитка

Дјеца

порођај

рођене бебе

Коментари (2)

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