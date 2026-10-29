„Најважнија титула у животу“: Додик честитао Вукановићу

Аутор:АТВ редакција
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Лидер СНСД-а Милорад Додик честитао је Небојши Вукановићу, лидеру Листе за правду и ред и његовој супрузи Зорани рођење дјеце Невене и Вукана.
"Зорани и Небојши Вукановић желим срећно рођење Невене и Вукана. Данас су добили најважнију титулу у животу, титулу родитеља. Желим им много радости и среће, а потомцима здравља, напретка и да их Бог чува", навео је Додик на Иксу.
Зорани и Небојши Вукановић желим срећно рођење Невене и Вукана.
Данас су добили најважнију титулу у животу, титулу родитеља.
Желим им много радости и среће, а потомцима здравља, напретка и да их Бог чува.— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 29, 2026
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