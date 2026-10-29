Тероризам никада не спава: Ово је кључна карактеристика

Аутор:Кристина Секерез
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Тероризам никада не спава. Остаје пријетња и у нашем региону. Кључна карактеристика је да се терористички напади дешавају изненада, попут посљедњег испред Амбасаде Израела у Београду.
Као друштво мора да развијамо механизме отпорности на све облике угрожавања, упозорава професор на Факултету безбједносних наука Велибор Лалић.
„Ово није први случај који се десио, десио се на исти објекат у љето 2024. године и то је нама индикатор да се мјере безбједности морају повећати и да морамо да будемо спремни да реагујемо у случају потенцијалних терористичких напада, другим ријечима, не постоји простор за опуштање“, рекао је професор на Факултету безбједносних наука Универзитета у Бањој Луци, Велибор Лалић.
Посебна опасност је повратак терориста са сиријског ратишта, оцјена је стручњака.
„Посебан фокус бих ставила на повратак жена и дјеце који ће, у најмању руку бити трауматизовани, а постоји опасности и од радикализације зато сам неко ко као особа која изучава овај феномен, увијек инсистира на превенцији“, рекла је професор Института за политичке студије у Београду, Марија Ћорић.
Терористички напад у Београду извео је малољетник. То је оно што посебно забрињава. Малољетници су погодни за радикализацију и манипулацију, посебно путем друштвених мрежа.
„Оно што је специфично, они нужно не морају да припадају одређеној терористичкој организацији, него могу да буду сљедбеници одређених идеологија. Управо да путем интернета, путем друштвених мрежа прихвате одређене радикалне идеологије и да буду инструментализовани и да се искористе као извршиоци конкретних терористичких напада“, говори Лалић.
Пријетње нису заобишле ни Српску. Аларм је јуче упалила и порука упућена Народној скупштини Републике Српске у којој се, уз позивање на џихад, тражи ликвидација свих крштених људи и прикупљање новца и оружја за потребе "Исламске Републике". Очигледно је да постоје мотивациони фактори који позивају на тероризам. О томе мора да се јавно говори, каже предсједник Парламента Српске.
„Мирно живимо и спавамо зато што су институције Републике Српске апсолутно кооперативне у међусобној сарадњи и што смо, Богу драгом хвала, високо централизована и организована заједница која реагује у истој секунди и на исти клик сви добијају информације и упутство за поступање, и полиција, и здравство и цивилна заштита и то је једна од предности Републике Српске због чега је безбједна“, рекао је предсједник Народне скупштине Републике Српске, Ненад Стевандић.
Нема простора за узнемиреност јавности због те поруке, порука је безбједњака. Увјеравају да се МУП Српске професионално носи са свим безбједносним проблемима.
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