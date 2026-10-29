Веће плате просвјетним радницима

Аутор:Лана Остојић
Коментари:0
Просвјетне раднике очекује повећање плата од 10 одсто, а локалне заједнице позване су да у истом износу повећају плате запосленима у предшколским установама.
„Република Српска не може утицати на глобална економска кретања која су довела до раста цијена, али зато може донијети одлуку да просвјетним радницима на свим нивоима образовања плате буду повећане за 10% од 1. јануара 2027“, најавио је лидер СНСД-а, Милорад Додик.
Радници бањалучких предшколских установа на то чекају мјесецима. Васпитачи поручују да је најава добра вијест, али сада очекују конкретне потезе Града.
„Ми тражимо већ од љетос најављујемо повећање за наше запослене и ми очекујемо позив за састанак од стране Града- Ми смо са њима већ имали један сусрет, гдје смо предочили негдје шта би то требало да се догоди, које су наше жеље, потребе и очекивања до краја календарске 2026. године“, предсједница Синдикалног одбора Центра за предшколско васпитање и образовање Бањалука, Слађана Мишић.
Сарадњу са републичким институцијама у Синдикату оцјењују као коректну и квалитетну, али траже и исправљање нелогичности у закону о платама, попут великих разлика у примањима за исте послове, те поправљање одредби посебних колективних уговора.
„Поздрављам свако повећање плата, а ми ћемо дати свој допринос врло квалитетним аргументима. Оно што не бих волио да се деси, а врло често се дешава кад год је најављено повећање плата ми имамо повећање цијена прије свега животним намирница на неке ствари можемо утицати – на многе не можемо утицати“, предсједник Синдиката образовања и културе Републике Српске, Драган Гњатић.
Повећање од 13,7 одсто добиле су и заједничке институције БиХ. Тако ће плата министра, умјесто досадашњих 5.100, износити око 6.700 марака. Расте и регрес за годишњи одмор. За сретног добитника тог личног дохотка, куповина хране и пића у Њемачкој или Аустрији могла би бити знатно мање оптерећење за кућни буџет, него што је то случај са грађанима БиХ. Јер, док се у БиХ на храну и пиће за кућну потрошњу издваја чак 31,9 одсто укупне потрошње, у Србији је тај удио 23,3, у Хрватској 22,9, Словенији 14,2, Француској 13, а у Њемачкој свега 11 одсто.
„Синдикална потрошачка корпа за четворочлану породицу је близу 3.000 КМ. Ако кажем да сваки други радник прима до 1450 – значи да два радника не могу да зараде за те неке основне животне потребе. У тој нашој синдикалној потрошачкој корпи нема никаквог ни луксуза, ни љетовања, ни зимовања, ни регистрације, ни огрева – то су оне основне животне потребе“, рекао је предсједник Савеза синдиката Републике Српске, Горан Станковић.
Повећање плата требало би да донесе мало предаха кућном буџету. Ипак, радници ће и након повећања морати да рачунају пуно боље него министри.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч3
Република Српска
4 ч0
Република Српска
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму