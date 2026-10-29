Минић: Сарадња са свима који имају идеје за даљи напредак Српске

Аутор:АТВ редакција
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Новоизабрани предсједник Републике Српске Саво Минић изјавио је вечерас да је спреман да сарађује са свима који имају идеје за даљи развој Српске, те позвао на заједништво.
"Сви људи су добродошли, имамо четири године пред нама. Не треба да се дијелимо по било чему, него да будемо у заједништву", рекао је Минић у Писарима код Шамца, гдје му је неколико стотина мјештана приредило дочек.
Он је истакао да не жели да каже ниједну ружну ријеч за своје политичке противнике, као што није чинио ни у кампањи, те да жели да се превазиђу сви антагонизми.
"Иако имају друго политичко опредјељење, они припадају мом народу. Мислим да ће када буду видјели шта је урађено промјенити мишљење", рекао је Минић.
Минић је захвалио суграђанима за подршку на изборима, те истакао да му је јако битно то што су га подржали људи са којима је одрастао и ишао у школу.
Он је позвао мјештане његовог родног села Писари да припреме пројекте, те истакао да ће помоћи у њиховој реализацији.
Минић је истакао да ће на прољеће у Писарима бити реконструисана капела коју је, како каже, нагризао зуб времена.
Координатор СНСД-а за Писаре Гавро Курешевић рекао је да је Влада Републике Српске уложила више од 400.000 КМ у инфраструктурне пројекте у Писарима, гдје је асфалтирано 2,2 километра пута.
"Поносни смо што из наше мјесне заједнице долази предсједник Републике Српске", рекао је Курешевић, а преноси Срна.
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