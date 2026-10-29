Цвијановићева упутила саучешће породицама погинулих припадника ЕУФОР-а

Аутор:АТВ редакција
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Дубоко ме је потресла вијест о хеликоптерској несрећи код Брчког у којој су страдали припадници ЕУФОР-а, истакла је Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ.
"Њихову службу у оквиру мисије АЛТЕА на очувању мира и стабилности у БиХ, памтићемо са дужним поштовањем и захвалношћу. Породицама страдалих војника, као и команди ЕУФОР-а, упућујем искрено саучешће, а повријеђеним члановима посаде желим брз и успјешан опоравак", навела је Цвијановић на Иксу.
Дубоко ме је потресла вијест о хеликоптерској несрећи код Брчког у којој су страдали припадници ЕУФОР-а.
Њихову службу у оквиру мисије АЛТЕА на очувању мира и стабилности у БиХ, памтићемо са дужним поштовањем и захвалношћу.
Породицама страдалих војника, као и команди ЕУФОР-а, упућујем искрено саучешће, а повријеђеним члановима посаде желим брз и успјешан опоравак.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) October 29, 2026
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