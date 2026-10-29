Logo

Цвијановићева упутила саучешће породицама погинулих припадника ЕУФОР-а

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
29.10.2026 20:36

Коментари:

0
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић
Фото: ATV/Branko Jović

Дубоко ме је потресла вијест о хеликоптерској несрећи код Брчког у којој су страдали припадници ЕУФОР-а, истакла је Жељка Цвијановић, српски члан Предсједништва БиХ.

"Њихову службу у оквиру мисије АЛТЕА на очувању мира и стабилности у БиХ, памтићемо са дужним поштовањем и захвалношћу. Породицама страдалих војника, као и команди ЕУФОР-а, упућујем искрено саучешће, а повријеђеним члановима посаде желим брз и успјешан опоравак", навела је Цвијановић на Иксу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Жељка Цвијановић

Пао хеликоптер Брчко ЕУФОР

ЕУФОР

погинули

Саучешће

Коментари (0)

Прочитајте више

Канцеларија за међународну сарадњу Републике Српске

Република Српска

Канцеларија за међународну сарадњу: Српска изражава искрено саучешће породицама погинулих припадника ЕУФОР-а

2 ч

0
Огласила се Ђорђа Мелони након пада хеликоптера код Брчког

Свијет

Огласила се Ђорђа Мелони након пада хеликоптера код Брчког

2 ч

0
Сви погинули и повријеђени у паду хеликоптера ЕУФОР-а су држављани Италије

Хроника

Сви погинули и повријеђени у паду хеликоптера ЕУФОР-а су држављани Италије

4 ч

0
Снимљен моменат пада хеликоптера код Брчког: Почео да се окреће у ваздуху, више мртвих

Хроника

Снимљен моменат пада хеликоптера код Брчког: Почео да се окреће у ваздуху, више мртвих

4 ч

0

Више из рубрике

Из складишта ОС БиХ нестало више горива него што се сумњало

БиХ

Из складишта ОС БиХ нестало више горива него што се сумњало

3 ч

2
Немамо добре вијести. Поручио је то министар транспорта и комуникација у СМ БиХ Един Форто, мислећи на проблеме превозника у БиХ који трају дуже од годину дана.

БиХ

Засједала група за рјешавање проблема превозника; Рјешења нема

3 ч

0
Дјевојчице се играју играчкама

БиХ

Провјерите имате ли ове играчке: Повучене су са тржишта БиХ

8 ч

0
Шта је исплативије - стан или кућа? За цијену од 40 квадрата можете добити кућу

БиХ

Шта је исплативије - стан или кућа? За цијену од 40 квадрата можете добити кућу

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима