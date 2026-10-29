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Провјерите имате ли ове играчке: Повучене су са тржишта БиХ

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29.10.2026 14:53

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Дјевојчице се играју играчкама
Фото: Cottonbro studio/Pexels

Са тржишта БиХ повучени су дјечија ходалица из Кине због ризика од повреде и играчка дрвени бродић за повлачење са моторичком петљом "Гоки" јер може доћи до дављења дјеце млађе од три године, објавила је Агенција за надзор над тржиштем БиХ.

Ријеч је о ходалици са ознаком Р-1018-1, која нема одговарајућу висину сједишта и заштиту од пада низ степенице.

Производ се због тога може склопити или дијете пасти низ степенице током употребе, што може довести до повреда, а, осим тога, недостају информације о производу, ознаке и упутства за употребу.

Производ не испуњава захтјеве прописане Законом о општој безбједности производа и стандардом БАС ЕН 1273+А1:2025.

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Код дрвеног бродића за повлачење с моторичком петљом "Гоки", чија је земља поријекла непозната, утврђено је да узица на производу премашује максималну дозвољену дужину од 80 центиметара, што представља опасност од дављења код дјеце млађе од три године.

Потрошачима који посједују ове производе препоручује се да их одмах престану употребљавати и врате у трговину малопродаје.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

тржиште

Агенција за надзор над тржиштем БиХ

играчка

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