Канцеларија за међународну сарадњу: Српска изражава искрено саучешће породицама погинулих припадника ЕУФОР-а

Аутор:АТВ редакција
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Дубоко смо потресени трагичном несрећом хеликоптера ЕУФОР-а код Брчког. Република Српска изражава искрено саучешће породицама погинулих припадника италијанског контингента, Републици Италији и Мисији ЕУФОР-а, саопштено је из Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске.
"Повријеђенима желимо брз и потпун опоравак. У овим тешким тренуцима наше мисли су уз њихове породице и италијански народ", истакли су.
Дубоко смо потресени трагичном несрећом хеликоптера ЕУФОР-а код Брчког.
Република Српска изражава искрено саучешће породицама погинулих припадника италијанског контингента, Републици Италији и Мисији ЕУФОР-а. 1/2— Diplomatija Republike Srpske (@diplomatijaars) October 29, 2026
Наводе да све надлежне службе Републике Српске стоје на располагању за пружање сваке потребне помоћи и подршке.
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