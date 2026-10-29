Logo

Канцеларија за међународну сарадњу: Српска изражава искрено саучешће породицама погинулих припадника ЕУФОР-а

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
29.10.2026 20:24

Коментари:

0
Канцеларија за међународну сарадњу Републике Српске
Фото: Kancelarija za međunarodnu saradnju

Дубоко смо потресени трагичном несрећом хеликоптера ЕУФОР-а код Брчког. Република Српска изражава искрено саучешће породицама погинулих припадника италијанског контингента, Републици Италији и Мисији ЕУФОР-а, саопштено је из Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске.

"Повријеђенима желимо брз и потпун опоравак. У овим тешким тренуцима наше мисли су уз њихове породице и италијански народ", истакли су.

Наводе да све надлежне службе Републике Српске стоје на располагању за пружање сваке потребне помоћи и подршке.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Канцеларија за међународну сарадњу

Пао хеликоптер Брчко ЕУФОР

ЕУФОР

Саучешће

Коментари (0)

Прочитајте више

Огласила се Ђорђа Мелони након пада хеликоптера код Брчког

Свијет

Огласила се Ђорђа Мелони након пада хеликоптера код Брчког

2 ч

0
Преминуо још један повријеђени у паду хеликоптера ЕУФОР-а код Брчког

Хроника

Преминуо још један повријеђени у паду хеликоптера ЕУФОР-а код Брчког

3 ч

0
Снимљен моменат пада хеликоптера код Брчког: Почео да се окреће у ваздуху, више мртвих

Хроника

Снимљен моменат пада хеликоптера код Брчког: Почео да се окреће у ваздуху, више мртвих

4 ч

0
Сви погинули и повријеђени у паду хеликоптера ЕУФОР-а су држављани Италије

Хроника

Сви погинули и повријеђени у паду хеликоптера ЕУФОР-а су држављани Италије

4 ч

0

Више из рубрике

премијер Републике Српске

Република Српска

Минић: Сарадња са свима који имају идеје за даљи напредак Српске

2 ч

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Република Српска

Додик: Ми из Српске морамо да будемо уз званично изабране људе у Србији

3 ч

12
Просвјетне раднике очекује повећање плата од 10 одсто, а локалне заједнице позване су да у истом износу повећају плате запосленима у предшколским установама.

Република Српска

Веће плате просвјетним радницима

3 ч

0
Тероризам никада не спава. Остаје пријетња и у нашем региону. Кључна карактеристика је да се терористички напади дешавају изненада, попут посљедњег испред Амбасаде Израела у Београду. Као друштво мора да развијамо механизме отпорности на све облике угрожавања, упозорава професор на Факултету безбједносних наука Велибор Лалић.

Република Српска

Тероризам никада не спава: Ово је кључна карактеристика

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима