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Из складишта ОС БиХ нестало више горива него што се сумњало

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29.10.2026 19:32

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Из складишта ОС БиХ нестало више горива него што се сумњало
Фото: ATV

Писања АТВ-а о нестанку горива из складишта Оружаних снага БиХ су потврђена. Уз малу исправку. Није нестало 150 тона, колико се сумњало, већ 190 тона, колико је утврдила Комисија Министарства одбране БиХ.

Министар Зукан Хелез, поручио је да ће најстроже казнити кривце, осим ако гориво није исцурило кроз пукотине у старим цистернама.

Из складишта ОС БиХ Стојковићи код Новог Травника нестало је 226.000 литара дизела или 7-8 цистерни или 190 тона, а ако бисмо то прерачунали по данашњој малопродајној цијени горива, износило би 870.000 КМ. Ове наводе за АТВ потврдио је замјеник министра одбране, Александар Гогановић.

aleksandar goganovic

БиХ

Гогановић потврдио за АТВ: Извјештај о нестанку горива је званичан документ ОС БиХ

С друге стране, министар Зукан Хелез на наше позиве, а које смо неколико пута упутили на његову адресу, није одговарао. За друге медије је поручио, да не би прејудицирао, да ли се ради о еколошкој катастрофи или крађи.

„То су велике подземне цистерне и прилично су старе. Да ли је негдје дошло до пукотине? Не желим излазити у јавност док се све не утврди. Сви они који буду учествовали у томе, ако буде отуђење, крађа или било шта друго, биће драстично кажњен и кривично ће одговарати, ту нема никакве дилеме. Биће отпуштен из службе уколико се то потврди“, навео је Хелез.

ОС БиХ

БиХ

Потврђено писање АТВ-а: Нестало 226.000 литара горива из складишта ОС БиХ

Комисија министарства одбране БиХ потврдила је да је из складишта у Стојковићима код Новог Травника нестало више горива него што се првобитно претпостављало. У извјештају у који АТВ има увид, навела је да се у књигама водило 364.469 литара Дизела 5, а да су у складишту пронађена 144.574 литра. Док се на стању водило 724 литра дизела 4 у складишту није пронађен нити једа литар.

Из Тужилаштва БиХ се нису оглашавали а из Кантоналног тужилаштва у Новом Травнику за АТВ кажу да случај није код њих.

„У вези са нестанком горива из складишта ОС БиХ у Новом Травнику, обавјештавамо Вас да у Кантоналном тужилаштву Средњобосанског кантона нема формираних предмета поводом предметног догађаја“, наводе они.

ОС БиХ нашле су се се у центру скандала 24. септембра ове године, а након што је АТВ објавио вијест о великом мањку горива у складишту ОС БиХ.

Подсјећања ради, ово није прва крађа у ОС БиХ. До сада су се крали пиштољи, муниција, митраљези, хаубице па чак и ракете.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Оружане снаге БиХ

Крађа

гориво

Зукан Хелез

Тужилаштво БиХ

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