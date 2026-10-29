Засједала група за рјешавање проблема превозника; Рјешења нема

Аутор:Маријана Ивељић
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Немамо добре вијести. Поручио је то министар транспорта и комуникација у СМ БиХ Един Форто, мислећи на проблеме превозника у БиХ који трају дуже од годину дана.
Сада, у техничком мандату каже да институције треба да се пробуде, очигледно не мислећи сам на себе. И након шестог састанка радне групе за рјешавање проблема возача у Шенгену, рјешења нема. По ко зна који пут чуло се да овај проблем треба да се третира као криза.
„Чињеница да немамо данас за блокирање границе или протесте превозника, не значи да ово није озбиљна криза. Морамо у наредном периоду учинити све што је у нашој моћи да омогућимо да раде транспорт на начин на који су данас радили. Инче ако се велики број, ако се овај егзодус настави, моја процјена је да ће доћи до значајног поскупљења транспортних трошкова и трошкова живота“, рекао је министар транспорта и комуникација у Савјету министара БиХ, Един Форто.
Сеоба и исељавање, тако превозници оцјењују рад министра Едина Форте у протекле четири године. 1000 возних јединица пресељено је у Хрватску, потврдио је за АТВ Велибор Пеулић. То је, каже било једино рјешење. На то су били приморани јер у надлежном министарству није било слуха.
„За неких три недјеље очекујемо прве Д визе за прелазак. То ће значити да превозници који су у БиХ, било да су у Републици Српској или ФБиХ моћи ће да обављају те кратке ланце снабдијевања на релацији БиХ-Хрватска. То ће значити да ће даљински транспорт завршавати рецимо у Славонији, на коридору 5 Ц, коридор који ће се наслањати на наше граничне прелазе и то у финансијском смислу значи да ће екстра зарада бити у Републици Хрватској“, рекао је главни координатор Конзорцијума "Логистика БиХ" Велибор Пеулић
Са исељавањем возних јединица у Хрватску и друге земље региона стижу и нови проблеми. Селе се и њихове породице. Већ 30 одсто капацитета напустило је БиХ.Траже да се покрену процедуре за рјешавање Д виза од земаља ЕУ.
„Посебан акценат смо ставили да се према одређеним земљама као што су Њемачка, Словенија, Аустрија, Италија и Мађарска, то су земље са којима имамо највећу робну размјену да се по хитној процедури покрене иницијатива рјешавања билатералних издавања виза, односно као што је то урадила Хрватска“, рекао је представник Конзорцијума "Логистика", Зијад Шарић.
Километри се гомилају а рјешење је на чекању. За проблем 90/180, односно ограничење боравка возача из БиХ у земљама Шенгенског простора на 90 дана у периоду од 180 дана на који превозници упозоравају дуже од годину дана знају и птице на грани. То питање још се није покренуло са мртве тачке па по ко зна који пут очекују од Савјета министара БиХ да пронађу прелазна рјешења јер су према свему судећи, препуштени сами себи.
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