Додик: Српска је свим срцем уз породице погинулих и повријеђених

Аутор:АТВ редакција
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С тугом сам примио вијест о страдању италијанских припадника ЕУФОР-a у хеликоптерској несрећи код Брчког. Изражавам најискреније саучешће породицама погинулих, а повријеђенима желим што бржи опоравак, поручио је лидер СНСД-а, Милорад Додик.
"Постоји посебна веза између Италијана и Срба из Републике Српске која сеже много даље него што већина људи зна. Када је 1875. године планула Невесињска пушка и запалила Херцеговачки устанак, велики Ђузепе Гарибалди није остао нијем. Послао је своје људе - гарибалдинце, младиће који су се борили за уједињење Италије, а онда дошли да се боре на нашој страни. Дошли су у Херцеговину, уз устанике, уз војводу Мићу Љубибратића, и својим присуством дали нешто што се не заборавља - животе за слободу у борби у којој су били уз српске младиће", навео је Додик на Иксу те додао:
С тугом сам примио вијест о страдању италијанских припадника ЕУФОР-a у хеликоптерској несрећи код Брчког. Изражавам најискреније саучешће породицама погинулих, а повријеђенима желим што бржи опоравак.
Постоји посебна веза између Италијана и Срба из Републике Српске која сеже много даље него што већина људи зна. Када је 1875. године планула Невесињска пушка и запалила Херцеговачки устанак, велики Ђузепе Гарибалди није остао нијем. Послао је своје људе - гарибалдинце, младиће који су се борили за уједињење Италије, а онда дошли да се боре на нашој страни. Дошли су у Херцеговину, уз устанике, уз војводу Мићу Љубибратића, и својим присуством дали нешто што се не заборавља - животе за слободу у борби у којој су били уз српске младиће.
Република Српска је свим срцем уз породице погинулих и повријеђених.— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 29, 2026
"Република Српска је свим срцем уз породице погинулих и повријеђених".
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