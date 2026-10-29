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Додик: Српска је свим срцем уз породице погинулих и повријеђених

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29.10.2026 20:46

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Милорад Додик лидер СНСД-а конференција за медије
Фото: ATV

С тугом сам примио вијест о страдању италијанских припадника ЕУФОР-a у хеликоптерској несрећи код Брчког. Изражавам најискреније саучешће породицама погинулих, а повријеђенима желим што бржи опоравак, поручио је лидер СНСД-а, Милорад Додик.

"Постоји посебна веза између Италијана и Срба из Републике Српске која сеже много даље него што већина људи зна. Када је 1875. године планула Невесињска пушка и запалила Херцеговачки устанак, велики Ђузепе Гарибалди није остао нијем. Послао је своје људе - гарибалдинце, младиће који су се борили за уједињење Италије, а онда дошли да се боре на нашој страни. Дошли су у Херцеговину, уз устанике, уз војводу Мићу Љубибратића, и својим присуством дали нешто што се не заборавља - животе за слободу у борби у којој су били уз српске младиће", навео је Додик на Иксу те додао:

"Република Српска је свим срцем уз породице погинулих и повријеђених".

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Тагови :

Милорад Додик

Саучешће

Република Српска

погинули

Пао хеликоптер Брчко ЕУФОР

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