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Објављене фотографије и имена страдалих у паду хеликоптера код Брчког

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30.10.2026 07:28

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Страдали италијански војници
Фото: Screenshot / X

Четири припадника италијанских оружаних снага погинула су у четвртак, 29. октобра, у паду војног хеликоптера у Босни и Херцеговини, током активности у оквиру мисије ЕУФОР Алтеа.

Италијанско Министарство одбране потврдило је идентитет страдалих, међу којима су два припадника Авијације италијанске војске и два члана Добровољног војног корпуса Италијанског Црвеног крста.

Симоне Руђиа био је наредник Авијације италијанске војске, поријеклом из Салерна. Служио је у Првој регименти Антарес у Витербу, гдје је живио посљедњих осам година. Иза себе је оставио родитеље, сестру и вјереницу.

Клаудио Маркеси, такође наредник Авијације италијанске војске, био је поријеклом из подручја Алероне, у регији Умбрија. У Витербу је живио посљедње три године. Био је љубитељ скијања и фудбала, а иза себе је оставио родитеље, брата и сестру.

Франко Адриано Зекило био је љекар и припадник Добровољног војног корпуса Италијанског Црвеног крста. У оквиру службе обављао је медицинске задатке.

Лаура Проћаки, наредница истог корпуса, била је поријеклом из Андрије. Студирала је медицину и хирургију у Риму, а одлучила се и за добровољни ангажман у Италијанском Црвеном крижу, гдје је служила као медицинска сестра.

Проћаки је имала 24 године, била је студенткиња медицине и ово јој је била прва међународна мисија у животу.

Према информацијама Министарства одбране Италије, у несрећи је повријеђено још 11 особа, које су збринуте у болницама у Брчком и Тузли. Узрок пада хеликоптера још није познат, а околности несреће се истражују.

Италијански министар одбране Гвидо Кросето изразио је саучешће породицама погинулих, истичући да су изгубили животе служећи својој земљи.

"Изгубили су животе служећи Италији, Министарству одбране и Војсци", поручио је Кросето.

Италијанско Министарство одбране упутило је и додатно војно медицинско особље у Босну и Херцеговину како би пратило здравствено стање повријеђених.

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Тагови :

Хеликоптер

Пао хеликоптер Брчко ЕУФОР

пад хеликоптера

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