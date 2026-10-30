Објављене фотографије и имена страдалих у паду хеликоптера код Брчког

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Четири припадника италијанских оружаних снага погинула су у четвртак, 29. октобра, у паду војног хеликоптера у Босни и Херцеговини, током активности у оквиру мисије ЕУФОР Алтеа.
Италијанско Министарство одбране потврдило је идентитет страдалих, међу којима су два припадника Авијације италијанске војске и два члана Добровољног војног корпуса Италијанског Црвеног крста.
Симоне Руђиа био је наредник Авијације италијанске војске, поријеклом из Салерна. Служио је у Првој регименти Антарес у Витербу, гдје је живио посљедњих осам година. Иза себе је оставио родитеље, сестру и вјереницу.
Клаудио Маркеси, такође наредник Авијације италијанске војске, био је поријеклом из подручја Алероне, у регији Умбрија. У Витербу је живио посљедње три године. Био је љубитељ скијања и фудбала, а иза себе је оставио родитеље, брата и сестру.
Франко Адриано Зекило био је љекар и припадник Добровољног војног корпуса Италијанског Црвеног крста. У оквиру службе обављао је медицинске задатке.
Elicottero precipitato in Bosnia, tra le quattro vittime il salernitano Simone Ruggia https://t.co/6r34XjWUVC https://t.co/zoyAUCk8Of— Salernonotizie.it (@salernonotizie) October 30, 2026
Лаура Проћаки, наредница истог корпуса, била је поријеклом из Андрије. Студирала је медицину и хирургију у Риму, а одлучила се и за добровољни ангажман у Италијанском Црвеном крижу, гдје је служила као медицинска сестра.
Проћаки је имала 24 године, била је студенткиња медицине и ово јој је била прва међународна мисија у животу.
Према информацијама Министарства одбране Италије, у несрећи је повријеђено још 11 особа, које су збринуте у болницама у Брчком и Тузли. Узрок пада хеликоптера још није познат, а околности несреће се истражују.
Италијански министар одбране Гвидо Кросето изразио је саучешће породицама погинулих, истичући да су изгубили животе служећи својој земљи.
"Изгубили су животе служећи Италији, Министарству одбране и Војсци", поручио је Кросето.
Италијанско Министарство одбране упутило је и додатно војно медицинско особље у Босну и Херцеговину како би пратило здравствено стање повријеђених.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
8 ч0
Хроника
9 ч0
Хроника
10 ч0
Хроника
11 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму