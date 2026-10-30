Ер Србија уводи лет за Мајами

Аутор:АТВ редакција
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Ер Србија је најавила успостављање директног лета за Мајами 20. маја, а директор за комерцијалу и стратегију Ер Србије Бошко Рупић рекао је данас да постоји велико интересовање за тај лет.
Оно што смо за сљедећу годину објавили у дуголинијском саобраћају, то је Мајами. За неких седам, осам дана од кад смо пустили карте у продају, већ смо дошли до троцифреног броја букинга. Тако да вам то говори о томе да ли су цијене атрактивне и да ли постоји тражња - рекао је Рупић.
Он је рекао за Пинк да лет до Мајамија траје око 10 и по сати и да ће то бити трећа дестинацију Ер Србије у САД, а четврта у Сјеверној Америци.
"Ми смо за почетак то пустили као љетњу сезонску дестинацију, са тенденцијом да то продужимо на сљедећу зиму. С друге стране, за Мајами нико не лети из региона, што је за нас битна ствар. Београд је постао главно чвориште за овај дио Европе", истакао је Рупић.
Говорећи о осталим новим линијама, најавио је да 14. децембра креће први лет за Тромзо на сјеверу Норвешке, као и да је у плану ширење мреже и на друге евромедитеранске и регионалне дестинације.
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Национална авио компанија Ер Србија је овог мјесеца пустила у продају авио-карте за шест нових дестинација које ће бити уведене током 2027. године - за Јереван, Хелсинки, Мајами, Клуж-Напока, Кишињев и Менорку.
Прва међу новим линијама биће између Београда и Јеревана, са инаугурационим летом планираним за 28. март 2027. године.
На линији Београд - Јереван, Ер Србија ће у почетку саобраћати три пута недјељно, док ће од средине јуна број летова бити повећан на четири пута недјељно.
Увођење Јеревана представља природан наставак ширења компаније у региону Кавказа, након успјешног покретања летова ка Тбилисију и Бакуу.
Већ од 1. априла 2027. године Ер Србија ће поново успоставити директне летове између Београда и Хелсинкија.
Национална авио-компанија Србије летјела је ка финској престоници и 2019. године, али је саобраћај касније обустављен усљед посљедица пандемије вируса корона.
Летови до Хелсинкија, како је наведено, представљају важан корак у даљем развоју мреже ка скандинавским тржиштима и обављаће се три пута недјељно.
Један од најзначајнијих пројеката у даљем развоју мреже Ер Србије представља увођење директних летова до Мајамија.
На тој линији, која ће бити покренута 20. маја 2027. године, планирана су два лета недјељно. Као трећа дестинација компаније у Сједињеним Америчким Државама, поред Њујорка и Чикага, Мајами представља један од најзначајнијих искорака у развоју интерконтиненталне мреже Ер Србије и додатно ће ојачати повезаност региона са Сјеверном Америком са једне стране, док ће унаприједити повезаност и могућности за путовања ка Латинској Америци и Карибима, са друге.
Ширење регионалне мреже биће настављено и успостављањем директних летова до Клужа-Напоке, наведено је у саопштењу.
Друга дестинација Ер Србије у Румунији, поред Букурешта, биће повезана са Београдом од 31. маја 2027. године, са четири недјељне фреквенције.
Од 3. јуна 2027. године Ер Србија ће успоставити и директне летове до Кишињева, главног града Молдавије, који ће се обављати четири пута недјељно.
Директни летови између два главна града омогућиће, поред јачања економских веза двије земаље, лакши приступ новим туристичким и пословним могућностима, уз додатно унапређење повезаности Молдавије са бројим дестинацијама у мрежи Ер Србије.
Током врхунца љетње туристичке сезоне, од 16. јуна 2027. године, мрежи дестинација српске националне авио-компаније придружиће се и Менорка, једно од најтраженијих љетњих одредишта на Балеарским острвима.
Ер Србија ће до те шпанске дестинације летјети два пута недјељно, чиме ће путницима из Србије и региона бити понуђена још једна атрактивна опција за љетовања на Медитерану. Менорка уједно и представља девету дестинацију Ер Србије у Шпанији.
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