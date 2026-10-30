Понављају се избори на 53 бирачка мјеста

Аутор:АТВ редакција
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Републичка изборна комисија (РИК) донијела је одлуку да ванредни парламентарни избори у Србији буду поновљени на 53 бирачка мјеста, а гласање ће бити у недјељу, 1. новембра.
Бирачи ће гласати од 7.00 до 20.00 часова, саопштено је из РИК-а.
Предсједник РИК-а Владимир Димитријевић рекао је да је ријеч о 31 бирачком мјесту на којем нису могли да буду утврђени резултати гласања и 22 бирачка мјеста на којима је поништено гласање.
Република Српска
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Бирачка мјеста на којима нису могли да буду утврђени резултати избора су у Алексинцу, Бачкој Тополи, Бојнику, Владичином Хану, Инђији, Коцељеви, Кули, Куршумлији, Мајданпеку, Ћуприји, Суботици и Шиду.
Бирачка мјеста гдје је поништено гласање су у Алексинцу, Бабушници, Бачкој Тополи, Земуну, Крушевцу, Куршумлији, Лозници, Љигу, Новом Пазару, Петровцу на Млави, Пироту, Пожаревцу, Прокупљу, Трстенику и Ћуприји, преноси "Срна".
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