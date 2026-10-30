Колико бораца у Српској има право на дупли борачки додатак

Аутор:АТВ редакција
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Око 3.000 бораца старијих од 65 година у Републици Српској до сада је поднијело захтјев за остваривање права на дупли борачки додатак, иако се процјењује да би право на ову мјесечну накнаду могло остварити око 10.000 бораца, рекао је Милован Гагић, предсједник Борачке организације Републике Српске (БОРС).
Гагић је позвао све борце који испуњавају услове да се пријаве у градске и општинске управе, истичући да рок за подношење захтјева није одређен, али да је важно да то учине што прије.
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"Они борци који су старији од 65 година и немају никаква друга примања, изузев борачког додатка или евентуално инвалиднине од седме до десете категорије, имају право на дупли борачки додатак. Сви они који немају никаква друга примања, него само борачки додатак, имају право да се пријаве у градске и општинске управе, у одјељења, и да однесу захтјев како би остварили то право", рекао је Гагић за "Независне".
Према његовим ријечима, до сада се пријавило око 3.000 бораца, што је знатно мање од процијењеног броја потенцијалних корисника.
"Процјењујемо да их има око 10.000. Међутим, до сада се пријавило око 3.000, тако да видимо да или људи нису обавијештени или градска и општинска администрација није довољно добро информисала грађане", навео је Гагић.
Он је појаснио да није ријеч о једнократној помоћи, већ о мјесечном праву које се остварује континуирано, као и редовни борачки додатак.
"То је право које ће бити исто као борачки додатак који имају сви борци, само што не добијају један, него дупли борачки додатак", истакао је Гагић.
Говорећи о томе у којим дијеловима Републике Српске очекују највећи број захтјева, Гагић је навео да су то подручја у којима је пољопривреда била доминантна дјелатност.
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"Највише их је у Семберији, Лијевче пољу, Градишци и дијеловима Републике Српске гдје је пољопривреда развијена. То су мјеста гдје људи углавном нису радили у државним фирмама, односно предузећима, и нису остварили право на пензију", рекао је Гагић.
Право на посебну новчану накнаду у висини борачког додатка имају борци са навршених 65 година који немају друга примања, осим борачког додатка, инвалиднине од седме до десете категорије и социјалне помоћи. Они умјесто једног остварују право на дупли мјесечни борачки додатак.
То практично значи да за сваки мјесец проведен у зони борбених дејстава добијају 10 КМ, односно да борац са 30 мјесеци борбеног стажа може остварити 300 КМ мјесечно.
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Нова основица од 5 КМ примјењује се од 1. јула ове године
Наиме, основица за обрачун борачког додатка мијењала се претходних година. До 31. јануара 2026. износила је 3,5 КМ, од 1. фебруара повећана је на четири КМ, док је измјенама закона од 1. јула утврђена на пет КМ.
Мјесечни борачки додатак за све демобилисане борце уведен је у септембру 2023. године, када је основица износила 2,20 КМ.
Гагић је позвао борце који испуњавају услове да што прије поднесу захтјеве, како би раније почели остваривати право на увећани додатак.
"Што се прије пријаве, прије ће остварити право. То су људи старији од 65 година, међу њима има и оних старијих од 70, којима је свака марка добродошла", поручио је Гагић.
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Он је упозорио и да је важно да потенцијални корисници буду информисани и да поднесу захтјеве, с обзиром на то да су за ову намјену планирана средства у буџету.
"Ако се процијењени број корисника не пријави, приликом ребаланса буџета могло би се поставити питање распоређивања планираних средстава", навео је Гагић.
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