Највећа крађа криптовалута у историји: Хакери однијели 6,36 милијарди долара

Аутор:АТВ редакција
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Хакери повезани са Сјеверном Корејом украли су око 6,36 милијарди долара са новчаника криптовалутне берзе Бајненс (Binance), у нападу који се сматра највећом крађом криптовалута до сада, објавила је компанија за анализу блокчејн трансакција ТРМ Лабс.
Упркос мјерама замрзавања, нападачи и даље контролишу криптовалуте вриједне око 2,4 милијарде долара.
Према анализи ове компаније, напад се догодио у четвртак, а нападачи су за свега 20 минута, почев од 20.05 часова по универзалном времену, пребацили средства са Бајненсових новчаника на десет различитих блокчејн мрежа.
ТРМ Лабс је са високим степеном поузданости напад приписао хакерској групи ТрејдерТрејтор, коју повезује са Сјеверном Корејом.
Према процјени ТРМ Лабса, око 2,7 милијарди долара украдених средстава накнадно је замрзнуто захваљујући интервенцији издавалаца стабилних криптовалута и других учесника у блокчејн екосистему.
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Компаније Тетер, Серкл, Рипл и Ворлд Либерти Фајненшел замрзле су приближно 2,67 милијарди долара у стабилним криптовалутама, док је Савјет за безбједност мреже Арбитрум блокирао додатних око 30 милиона долара у етеријуму и токенима АРБ.
Упркос тим мјерама, нападачи и даље контролишу више од 420.000 јединица криптовалуте етеријум и 18.270 биткоина, чија се укупна вриједност процјењује на око 2,4 милијарде долара.
Анализа ТРМ Лабса показује да је напад био пажљиво припреман најмање 36 часова. Нападачи су претходно тестирали злонамјерни код и припремили дигитална овлашћења која су им омогућила да преузму контролу над једним од главних интернет новчаника Бајненса.
Посебно је погођен систем за потписивање трансакција, који омогућава одобравање преноса средстава са новчаника берзе. Истраживачи оцјењују да чињеница да су трансакције на десет различитих блокчејн мрежа одобрене у кратком временском периоду указује на компромитовање инфраструктуре за њихово потписивање.
Нападачи су, између осталог, искористили техничку могућност ЕИП-7702 на мрежи Етеријум, која омогућава обичном новчанику да извршава код паметног уговора на основу потписаног овлашћења.
Након преузимања контроле, средства су пребачена на адресе под контролом нападача, а дио украдених стабилних криптовалута покушали су да замијене за друге дигиталне валуте како би избјегли њихово замрзавање.
Бајненс је потврдио безбједносни инцидент и привремено обуставио исплате на више блокчејн мрежа, наводећи да су средства корисника безбједна.
Компанија је раније саопштила да је укупна вриједност погођених средстава око 6,3 милијарде долара, уз упозорење да би тај износ могао бити већи током истраге. Навела је и да сарађује са стручњацима за блокчејн како би замрзнула средства, те да је до тада блокирано приближно три милијарде долара.
Из Бајненса су саопштили и да ће надокнадити губитке настале у инциденту, пише Глас Српске.
Према процјени ТРМ Лабса, овај напад је око четири пута већи од крађе 1,5 милијарди долара са платформе Бајбит у фебруару 2025. године, која је такође приписана хакерима повезаним са Сјеверном Корејом.
Извршни директор Тетера саопштио је да је у вези са нападом замрзнуто око 1,6 милијарди долара у стабилној криптовалути УСДТ, док је Серкл објавио да је блокирао око 800 милиона долара у УСДЦ-у.
Бивши извршни директор Бајненса Чангпенг Жао оцијенио је да би губици могли бити нешто већи од милијарду долара.
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