Масиван напад: Украјина лансирала стотине дронова према Москви

Аутор:АТВ редакција
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Протекле ноћи изведен је покушај напада украјинских беспилотних летјелица на Москву који је био један од најмасовнијих ове године, објавио је градоначелник Москве Сергеј Собјањин.
Према његовим наводима, од четвртка увече до јутрос ка Московској области упућена су 862 дрона.
Снаге противваздушне одбране неутралисале су већину беспилотних летјелица на прилазима региону, док је 170 дронова оборено приликом приближавања руској пријестоници, преноси агенција РИА Новости.
Претходни већи напад дроновима на Москву догодио се у ноћи између 28. и 29. октобра, када је према граду било упућено 613 беспилотних летјелица.
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Портпарол Кремља Дмитриј Песков оцијенио је, коментаришући посљедњи напад, да је "необично" то што је Кијев покушао да изведе напад дроновима на Москву током одржавања самита Русија – Африка.
Велики напад дроновима на руску пријестоницу од почетка јесени забиљежен је 19. и 20. септембра, када је, према саопштењу руских војних власти, уништено око 1.600 беспилотних летјелица, од којих је 450 било усмјерено ка Москви.
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