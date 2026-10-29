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Малагурски за АТВ: Украјина шаље слике убијених Руса породицама, морбидан психолошки рат

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29.10.2026 20:47

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Малагурски за АТВ: Украјина шаље слике убијених Руса породицама, морбидан психолошки рат
Фото: АТВ

Политичка стратегија Сједињених Америчких Држава према Русији није започела ни 2022. ни 2014. године, већ представља континуитет званичне америчке политике још од времена Хладног рата, рекао је за АТВ редитељ и аналитичар Борис Малагурски.

Он је истакао да је администрација Доналда Трампа од самог почетка покушавала да премости раздоре између Вашингтона и Москве, али да су ти покушаји константно блокирани од стране тзв. „дубоке државе” и глобалистичких структура којима је у интересу наставак сукоба.

„Москви је својевремено обећано да се НАТО неће ширити на исток. Сви који тврде да то није тачно, или су малициозни или нису информисани. Русија је годинама упозоравала да ширење НАТО-а угрожава њене виталне интересе, а Украјина је била тачка у којој је Москва јасно повукла црвену линију”, наглашава Малагурски, додајући да су на таквој политици примарно инсистирале демократске администрације у САД.

Европа клизи у ирелевантност

Говорећи о улози Европске уније у актуелном глобалном сукобу, Малагурски упозорава да је драматична промјена европске политике немогућа све док се не промијене водеће гарнитуре у Бриселу и одређеним европским престоницама.

„Многи европски званичници су читаве каријере изградили на антируском наративу. Због такве политике многе европске земље данас трпе озбиљне посљедице, док Европа у цјелини убрзано клизи ка статусу ирелевантне силе на глобалном плану”, сматра он.

Украјина као полигон за експерименталне технологије и морбидни психолошки рат

Малагурски се посебно осврнуо на техничко-технолошку димензију сукоба, истичући да је Украјина данас постала мање класично ратиште, а све више полигон за тестирање експерименталних технологија, укључујући дронове и вјештачку интелигенцију.

Као један од најдрастичнијих примјера психолошког ратовања, он је навео употребу напредних софтвера за препознавање лица.

„Украјинска страна користи софтвер "Clearview AI" за идентификацију лица погинулих руских војника, како би њихове фотографије потом слали породицама страдалих. То је класичан примјер морбидног психолошког ратовања какво до сада нисмо имали прилике да видимо”, закључује Малагурски за АТВ.

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Тагови :

Борис Малагурски

Украјина

Русија

Доналд Трамп

Америка

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