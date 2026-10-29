Путин: Желимо обнављање односа са европским земљама

Аутор:АТВ редакција
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Русија подржава све кораке усмјерене ка обнављању односа са европским земљама, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.
Путин је, коментаришући телефонски разговор са лидерима Финске и Норвешке, рекао да је Русија спремна за потенцијални рат са Европом, иако га не жели.
Он је упозорио да неће бити побједника уколико тензије превише ескалирају.
Путин је додао да Москва не жели да се Балтичко море суочи са ситуацијом сличном оној у Ормуском мореузу, преноси Срна.
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