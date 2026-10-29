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Путин: Желимо обнављање односа са европским земљама

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29.10.2026 20:19

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Руски предсједник Владимир Путин присуствује састанку са министром индустрије и трговине Антоном Алихановим у Кремљу у Москви, сриједа, 26. августа 2026. године.
Фото: Таnjug/Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo

Русија подржава све кораке усмјерене ка обнављању односа са европским земљама, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.

Путин је, коментаришући телефонски разговор са лидерима Финске и Норвешке, рекао да је Русија спремна за потенцијални рат са Европом, иако га не жели.

Он је упозорио да неће бити побједника уколико тензије превише ескалирају.

Путин је додао да Москва не жели да се Балтичко море суочи са ситуацијом сличном оној у Ормуском мореузу, преноси Срна.

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Тагови :

Русија

Европа

Владимир Путин

Ормуски мореуз

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