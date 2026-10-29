Ко ће на чело Свјетске здравствене организације? Предложено седам имена

Аутор:АТВ редакција
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Свјетска здравствена организација /СЗО/ саопштила је да су чланице предложиле седам кандидата за позицију генералног директора ове агенције УН, а очекује се да ће нови директор ступити на дужност 16. августа наредне године.
Скупштина СЗО именоваће новог генералног директора на 80. сједници у мају сљедеће године, наводи се у саопштењу.
Међу номинованим кандидатима су Ханан Мухамед ел Кувари из Катара, Ханан Балки из Саудијске Арабије, Ханс Хенри Клуге из Белгије, Марија Неира из Шпаније, Буди Гунади Садикин из Индонезије, Ли Сонг из Кине и Геворг Тамамјан из Јерменије, наводе из СЗО.
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