Нема мира: Погођен још један танкер у Ормуском мореузу

Аутор:АТВ редакција
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Британска организација за поморску безбједност саопштила је да је још један танкер погођен пројектилом у Ормуском мореузу.
Службеник обезбјеђења из једне бродарске компаније обавијестио је ову британску организацију да је непознати пројектил погодио брод у поподневним часовима док је излазио из мореуза.
За сада нема информација о потенцијалним повредама међу члановима посаде на танкеру или о изливању нафте, као ни детаља о земљи поријекла брода, преноси агенција ДПА.
У сукобу између САД и Ирана, бродски саобраћај кроз Ормуски мореуз постао је централна тачка спора.
Иранске оружане снаге су посљедњих седмица појачале нападе на бродове у регији.
Британска организација за поморску безбједност јутрос је већ објавила да је један брод запаљен у мореузу, али да узрок није познат.
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