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Нема мира: Погођен још један танкер у Ормуском мореузу

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29.10.2026 21:49

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Нема мира: Погођен још један танкер у Ормуском мореузу
Фото: Tanjug/AP/Fatima Shbair

Британска организација за поморску безбједност саопштила је да је још један танкер погођен пројектилом у Ормуском мореузу.

Службеник обезбјеђења из једне бродарске компаније обавијестио је ову британску организацију да је непознати пројектил погодио брод у поподневним часовима док је излазио из мореуза.

За сада нема информација о потенцијалним повредама међу члановима посаде на танкеру или о изливању нафте, као ни детаља о земљи поријекла брода, преноси агенција ДПА.

У сукобу између САД и Ирана, бродски саобраћај кроз Ормуски мореуз постао је централна тачка спора.

Иранске оружане снаге су посљедњих седмица појачале нападе на бродове у регији.

Британска организација за поморску безбједност јутрос је већ објавила да је један брод запаљен у мореузу, али да узрок није познат.

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Тагови :

Ормуски мореуз

танкер

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