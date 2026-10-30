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Савјет безбједности УН данас о стању у БиХ

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30.10.2026 07:22

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Сједница Савјета безбједности.
Фото: Tanjug/AP/Pool/Charly Triballeau/

Савјет безбједности Уједињених нација данас ће одржати сједницу на којој ће се расправљати о стању у БиХ, а ријеч је о редовном засједању које се у правилу одржава сваких шест мјесеци.

Према досадашњој пракси, сједница се отвара с извјештајем ОХР-а из којег је потврђено да вршилац дужности високог представника Луис Кришок неће присуствовати сједници, али да је извјештај достављен.

Пред чланицама Савјета безбједности биће и Извјештај Владе Републике Српске који она редовно подноси као страна потписница Дејтонског споразума.

У Извјештају Владе је наведено да су Република Српска и њено руководство привржени Дејтонском мировном споразуму и непоколебљиво су посвећени миру и стабилности и не траже ништа осим досљедног спровођења овог споразума.

Указано је на кршење права конститутивних народа који се огледају у поступцима власти Федерације БиХ, гдје начин спровођења усклађивања земљишних књига служи за одузимање имовинских права, која Српска православна црква има вијековима.

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Наглашено је да бошњачке странке намјерно спречавају економски развој Српске, вишегодишњим блокадама кључних развојних пројеката, попут изградње хидроелектране "Бук Бијела" и аеродрома Требиње.

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Тагови :

Савјет безбједности УН

Савјет министара БиХ

Босна и Херцеговина

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