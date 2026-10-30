Савјет безбједности УН данас о стању у БиХ

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Савјет безбједности Уједињених нација данас ће одржати сједницу на којој ће се расправљати о стању у БиХ, а ријеч је о редовном засједању које се у правилу одржава сваких шест мјесеци.
Према досадашњој пракси, сједница се отвара с извјештајем ОХР-а из којег је потврђено да вршилац дужности високог представника Луис Кришок неће присуствовати сједници, али да је извјештај достављен.
Пред чланицама Савјета безбједности биће и Извјештај Владе Републике Српске који она редовно подноси као страна потписница Дејтонског споразума.
У Извјештају Владе је наведено да су Република Српска и њено руководство привржени Дејтонском мировном споразуму и непоколебљиво су посвећени миру и стабилности и не траже ништа осим досљедног спровођења овог споразума.
Указано је на кршење права конститутивних народа који се огледају у поступцима власти Федерације БиХ, гдје начин спровођења усклађивања земљишних књига служи за одузимање имовинских права, која Српска православна црква има вијековима.
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