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Данас се отвара стари гранични прелаз у Градишци

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30.10.2026 07:12

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Стари гранични прелаз Градишка
Фото: ATV

У Градишци, од данас, у функцији два гранична прелаза.

Данас ће бити отворен и стари гранични прелаз, преко ког ће бити дозвољен међународни промет путника - путничких моторних возила, аутобуса и празних теретних моторних возила.

На овом граничном прелазу неће бити дозвољен промет комерцијалних роба.

СПЦ црква, Богородица

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Очекује се да ће радом два гранична прелаза у Градишци, саобраћај бити растерећен, а тиме и гужве мање.

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Тагови :

Гранични прелаз Градишка

Гранични прелаз

Градишка

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