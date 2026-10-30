Данас се отвара стари гранични прелаз у Градишци

Аутор:АТВ редакција
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У Градишци, од данас, у функцији два гранична прелаза.
Данас ће бити отворен и стари гранични прелаз, преко ког ће бити дозвољен међународни промет путника - путничких моторних возила, аутобуса и празних теретних моторних возила.
На овом граничном прелазу неће бити дозвољен промет комерцијалних роба.
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Очекује се да ће радом два гранична прелаза у Градишци, саобраћај бити растерећен, а тиме и гужве мање.
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