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Мијења ли се састав требињског парламента?

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29.10.2026 19:29

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Мијења ли се састав требињског парламента?
Фото: ATV

Комисија за утврђивање сукоба интереса могла би у наредном периоду имати пуне руке посла, како у републичком тако и локалним парламентима. Трибун или директор, питање је сада?! У највећој дилеми ових дана директори електро-енeргетских предузећа у Српској.

„Колико ће енергетичара сада бити у НС РС? Ја мислим од 11 да је 8 прошло. Улазите ли Ви? Па улазим што не бих ушао“, рекао је генерални директор "Електропривреде Републике Српске" Лука Петровић

Ако Лука Петровић уђе у републички напушта локални парламент, јасан је закон. Није баш јасно шта ће бити са осталим требињским одборницима. У клупама све директор до директора, каква им је судбина не зна ни предсједник парламента.

„Ако је неко од одборника изабран за посланика и прихвати мандат мора да поднесе оставку на мјесто одборника. Што се тиче овога дијела везано за обављање функције директора и мјеста посланика и одборника видјели сте да је било различитих мишљења и одлука сада је нова Комисија и успио сам да примјетим из медија да ће се то строжије примјењивати“, рекао је предсједник Скупштине града Требиња, Здравко Бутулија.

Градоначелник то не гледа баш тако. Мирку Ћурићу пресудна је способност.

„У зависности ако особа ради свој посао како треба чињеница је да то треба ставити у први план по мени а исто тако ако неко не ради посао како треба ако има само једну функцију треба размишљати о његовој промјени“, рекао је Ћурић.

Гласна требињска опозиционарка једва би дочекала да неким колегама види леђа.

„Па ја се искрено надам да је дошло вријеме да се то напокон поштује. Да ли ће доћи до тога зависи од директиве која ће доћи са врха јер не вјерујем да људи који овдје сједе могу сами да одлучују“, рекла је одборница СДС-а, Милица Радовановић.

Баш зато већина директора-одборника пред камеру не жели. Кратко кажу да ће све урадити по закону. Сличан одговор је и енерго директора, које су грађани на прошлим изборима изабрали за народне посланике.

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Тагови :

Требиње

Скупштина града

Одборници

Лука Петровић

Парламент

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