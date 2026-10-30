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Наставница иде у затвор због ученика: Тражила им само једно

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30.10.2026 07:38

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Наставница иде у затвор због ученика: Тражила им само једно
Фото: Unsplash

Бивша аустралијска наставница Тејла Ли Брејли осуђена је на 15 мјесеци затвора због сексуалних кривичних дјела над двојицом ученика.

Случај је изазвао велику пажњу јавности, а судија је истакла да је злоупотријебила повјерење које јој је указано као просвјетном раднику.

Бивша наставница средње школе у југозападном Сиднеју, 32-годишња Тејла Ли Брејли, осуђена је након што је признала кривицу пред Окружним судом у Парми. Како преноси аустралијски јавни сервис АБЦ, суд је утврдио да је злоупотријебила свој положај и повјерење ученика који су били под њеном бригом.

Судија Елизабет Рајан оцијенила је да такво понашање озбиљно нарушава повјерење које мора да постоји између породица и образовног система.

„Оваква кривична дјела наносе огромну штету повјерењу које мора да постоји између породица и образовног система“, навела је судија Рајан, додајући да је затворска казна неопходна с обзиром на тежину дјела.

Двојица ученика била су под њеном бригом

Према судским наводима, случај се односи на догађаје из 2023. године, када је Брејли била у контакту са двојицом ученика старости 16 и 17 година. У једном случају имала је сексуални однос са 17-годишњим учеником, док је у другом сексуално додиривала 16-годишњака. Суд је разматрао и недозвољену комуникацију и размјену експлицитних садржаја путем електронских сервиса, а од ученика је тражила и да ћуте о свему.

Идентитет ученика и назив школе нису објављени у складу са законским ограничењима.

Суд одбацио могућност да се случај заврши без затвора

Брејли је први пут ухапшена у августу 2024. године у школи у Сиднеју, а након пуштања уз кауцију поново је притворена мање од двије недјеље касније због додатних оптужби.

Током поступка разматран је и налаз психолога према којем је оптуженој дијагностикован биполарни поремећај и да је вјероватно пролазила кроз маничну епизоду. Ипак, судија је нагласила да је наставница свјесно искористила свој положај.

Брејли ће право на условни отпуст стећи 24. априла 2027. године, а одређено је и да буде уписана у регистар особа које су починиле кривична дјела против дјеце у Новом Јужном Велсу у трајању од 15 година., преноси Б92.

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Тагови :

сексуално злостављање

Злостављање дјеце

Аустралија

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