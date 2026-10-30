Ово су најновији резултати избора у Израелу

Аутор:АТВ редакција
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Блок израелског премијера Бењамина Нетанијахуа освојио је 53 мјеста у Кнесету, блок предвођен Гадијем Ајзенкотом 48, док су арапске странке добиле 19 мандата, према коначним резултатима парламентарних избора које је јутрос објавила Централна изборна комисија.
Коначна излазност износила је 77,9 одсто, односно гласало је 5.716.665 бирача, што је највиши проценат у посљедњих неколико деценија, пренио је Тајмс оф Израел.
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Ликуд је освојио 27 мјеста, Јашар 21, Бијахад 12, Заједничка листа 11, Демократе осам, Рам осам, Јисраел Бејтену седам, Уједињени Тора јудаизам седам, Оцма Јехудит седам, Шас шест и Религиозни ционизам шест мандата.
Резервистичко-економска странка Јоаза Хендела освојила је 2,63 одсто гласова, а Народ Израела Офера Винтера 1,7 одсто, чиме су остале испод изборног цензуса од 3,25 одсто.
Странка Хареди добила је 0,2 одсто гласова.
Странке које чине садашњу владу имале су 68 мјеста у одлазећем сазиву Кнесета, што указује на значајан пад подршке.
Заједничка листа и Рам освојили су укупно 19 мандата, готово двоструко више од досадашњих 10.
Међутим, странке блока против Нетањахуа, осим Демократа, искључиле су сарадњу са Рамом или Заједничком листом, што отежава формирање већине.
ЦИК је саопштио да су тврдње о широко распрострањеној изборној превари неосноване, након извјештаја о могућој катарској кампањи утицаја на гласање.
Вршилац дужности директора ЦИК-а Дин Ливне рекао је да истрага неће утицати на коначне резултате, који ће бити достављени предсједнику Исаку Херцогу, нити се односи на било који одређени дио становништва.
Званични резултати требало би да буду представљени Херцогу у среду, након завршетка провјера могућих грешака и жалби.
Предсједник ће потом разговарати са лидерима странака, који ће му саопштити кога препоручују за мандатара.
Кнесет би требало да положи заклетву 10. новембра, док се очекује да ће преговори о формирању владе бити тешки и да би могли да трају дуже од два мјесеца.
Ниједан блок нема потребну већину од 61 мандата.
Херцог је позвао страначке лидере да учине све како би избјегли нове изборе, док су и Нетањаху и Ајзенкот најавили да ће управо они формирати сљедећу владу.
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