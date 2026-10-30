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Песков: Путин би се јавио на телефонски позив Мерца и Макрона

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30.10.2026 09:29

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Предсједник Русије Владимир Путин говори поводом обиљежавања 150. годишњице Руског позоришног савеза у Болсхој театру у Москви у четвртак, 22. октобра 2026.
Фото: Alexei Nikolsky/Sputnik, Kremlin Pool Photo/Tanjug

Предсједник Русије Владимир Путин спреман је за телефонски разговор са француским предсједником Емануелом Макроном и њемачким канцеларом Фридрихом Мерцом, изјавио је данас портпарол Кремља Дмитриј Песков.

Одговарајући на питање новинара шта би се догодило уколико би Макрон или Мерц позвали Кремљ, Песков је за Телеграм канал "Јунашев лајв" рекао да би Путин прихватио позив.

"Он би се такође јавио на телефон. Отворен је за дијалог са свима", рекао је Песков.

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Он је навео да из Кијева још није стигао позив за телефонски разговор Путина и украјинског предсједника Володимира Зеленског.

"Још нико није звао", рекао је Песков, одговарајући на питање да ли би Путин разговарао са Зеленским уколико би украјински председник позвао Кремљ.

Путин је у уторак телефоном разговарао са предсједником Финске Александром Стубом и премијером Норвешке Јонасом Гаром Стереом.

Током тих разговора, руски предсједник је поручио да ће се увијек одазвати на њихове телефонске позиве.

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Тагови :

Дмитриј Песков

Владимир Путин

Емануел Макрон

Фридрих Мерц

Русија

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