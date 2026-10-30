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Бањалучанка ухапшена због крађе у маркету

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30.10.2026 09:35

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Бањалучанка Ј.М. ухапшена је јуче око 14 сати због сумње да је починила Кривично дјело "Крађа", потврђено је у Полицијској управи Бањалука.

Како се наводи, полицији је радник маркета пријавио да је затекао женску особу у крађи артикала.

"Полицијски службеници су изашли на лице мјеста и утврдили да се ради о лицу Ј.М. од којег су уз потврду одузели предмете за које се сумња да потичу из кривичног дјела", саопштено је из ПУ Бањалука.

Након комплетирања и документовања предмета против лица Ј.М. ће бити достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу Окружном јавном тужилаштву Бањалука.

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Тагови :

Крађа

Бањалука

хапшење

Полиција

Коментари (3)

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