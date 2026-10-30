Бањалучанка ухапшена због крађе у маркету

Аутор:Стеван Лулић
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Бањалучанка Ј.М. ухапшена је јуче око 14 сати због сумње да је починила Кривично дјело "Крађа", потврђено је у Полицијској управи Бањалука.
Како се наводи, полицији је радник маркета пријавио да је затекао женску особу у крађи артикала.
"Полицијски службеници су изашли на лице мјеста и утврдили да се ради о лицу Ј.М. од којег су уз потврду одузели предмете за које се сумња да потичу из кривичног дјела", саопштено је из ПУ Бањалука.
Након комплетирања и документовања предмета против лица Ј.М. ће бити достављен извјештај о почињеном кривичном дјелу Окружном јавном тужилаштву Бањалука.
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