Језива трагедија: Мушкарца прикљештио комби пред очима дјеце

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац стар 42 године, држављанин Босне и Херцеговине, преминуо је јуче, 29. октобра послије подне у Сан Сператеу након што га је приклијештио комби који је поправљао, у дворишту куће у улици Виа Порино.
Дизалица, којом је возило било подигнуто, попустила је док се мушкарац налазио испод њега.
Несрећа се догодила нешто послије 16 сати. Овај 42-годишњак је поправљао комби у дворишту испред куће у којој живи, заједно са својом дјецом. Када је дизалица изненада попустила, возило је пало на његова прса и смрскало га.
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Управо су његова дјеца позвала помоћ. На мјесто догађаја стигли су тим хитне помоћи 118 и полиције, али за мушкарца више није било спаса. Преминуо је на мјесту несреће, преноси "Радиосарајево".
Припадници карабињера утврђују тачан ток догађаја. Према првим информацијама, могуће је да дизалица кориштена за подизање комбија није била у исправном стању.
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