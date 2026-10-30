Мићи Даниловићу укинут притвор

Аутор:Стеван Лулић
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Суд БиХ укинуо је, уз кауцију од 1.002.975,48 КМ, притвор Милутину Мићи Даниловићу, осумњиченом за неовлаштен промет опојним дрогама.
Истовремено, Суд је Даниловићу одредио мјере забране и то:
мјера забране путовања из члана 126. став 2. ЗКПБиХ;
мјера забране састајања с одређеним лицима из члана 126.а став 1. тачка ц) ЗКПБиХ, и
мјера забране – наредба да се повремено јавља одређеном државном органу из члана 126.а став 1. тачка д) ЗКПБиХ.
Изречене мјере забране по овом рјешењу трајаће до правоснажног окончања кривичног поступка или до доношења другачије одлуке Суда.
Подсјећамо, Даниловић је ухапшен у акцији "Амадеус" и доводи се у везу са извршењем кривичних дјела организовани криминал у вези са кривичним дјелима неовлаштени промет дроге и оружја.
Хроника
Даниловић ухапшен у акцији ”Амадеус”: Огласио се МУП Српске
Тада су ухапшени и Владимир Грубачић и Александар Николић.
Како се сумња, они су као дио међународног ланца вршили набавку и транспорт дроге са подручја Црне Горе и Албаније, те даљи транспорт и препродају на подручју БиХ и земаља ЕУ.
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