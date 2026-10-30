Logo

Будимир: Саучешће мисији ЕУФОРА, на располагању смо за подршку и помоћ

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
30.10.2026 09:08

Коментари:

0
Министар унутрашњих послова Републике Српске
Фото: ATV

Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир изразио је саучешће команданту Еуфора у БиХ Маурицију Фронди, поводом погибије италијанских војника у хеликоптерској несрећи код Брчког, те истакао да МУП Српске изражава пуну солидарност са том мисијом и на располагању је за подршку и помоћ.

"Свјесни смо да војни позив, у својој суштини, подразумијева спремност на суочавање са бројним ризицима и изазовима, али и да ниједна професионална дужност не може умањити тежину губитка људског живота", истакао је Будимир.

Он је нагласио да је МУП Републике Српске на располагању за подршку и помоћ, у увјерењу да су солидарност, међусобно разумијевање и спремност да људи буду једни уз друге од посебног значаја управо у оваквим тренуцима.

Брчко

Градови и општине

Брчко прогласило Дан жалости

"Са дубоком тугом и искреним жаљењем примили смо вијест о несрећи у којој су страдали и повријеђени припадници снага Еуфора у БиХ. Упућујем изразе најдубљег саучешћа Мисији Еуфора у БиХ, матичним војним снагама страдалих припадника, као и њиховим породицама, које се суочавају са ненадокнадивим губитком", навео је Будимир у телеграму.

Он је повријеђеним припадницима Еуфора пожелио успјешан опоравак и што скорије оздрављење.

Еуфор је синоћ саопштио да су у паду италијанског хеликоптера код Брчког погинула по два припадника Оружаних снага Италије и Италијанског војног Црвеног крста, док је 11 особа повријеђено.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Жељко Будимир

Пао хеликоптер Брчко ЕУФОР

ЕУФОР

пад хеликоптера

Коментари (0)

Више из рубрике

Предсједник Републике Српске Синиша Каран

Република Српска

Каран: Грађани Српске саосјећају са породицама страдалих

13 ч

0
Милорад Додик лидер СНСД-а конференција за медије

Република Српска

Додик: Српска је свим срцем уз породице погинулих и повријеђених

14 ч

0
Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић

Република Српска

Минић: Наше мисли су уз све који су изгубили своје најмилије

14 ч

0
Канцеларија за међународну сарадњу Републике Српске

Република Српска

Канцеларија за међународну сарадњу: Српска изражава искрено саучешће породицама погинулих припадника ЕУФОР-а

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима