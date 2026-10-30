Будимир: Саучешће мисији ЕУФОРА, на располагању смо за подршку и помоћ

Аутор:АТВ редакција
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Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир изразио је саучешће команданту Еуфора у БиХ Маурицију Фронди, поводом погибије италијанских војника у хеликоптерској несрећи код Брчког, те истакао да МУП Српске изражава пуну солидарност са том мисијом и на располагању је за подршку и помоћ.
"Свјесни смо да војни позив, у својој суштини, подразумијева спремност на суочавање са бројним ризицима и изазовима, али и да ниједна професионална дужност не може умањити тежину губитка људског живота", истакао је Будимир.
Он је нагласио да је МУП Републике Српске на располагању за подршку и помоћ, у увјерењу да су солидарност, међусобно разумијевање и спремност да људи буду једни уз друге од посебног значаја управо у оваквим тренуцима.
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"Са дубоком тугом и искреним жаљењем примили смо вијест о несрећи у којој су страдали и повријеђени припадници снага Еуфора у БиХ. Упућујем изразе најдубљег саучешћа Мисији Еуфора у БиХ, матичним војним снагама страдалих припадника, као и њиховим породицама, које се суочавају са ненадокнадивим губитком", навео је Будимир у телеграму.
Он је повријеђеним припадницима Еуфора пожелио успјешан опоравак и што скорије оздрављење.
Еуфор је синоћ саопштио да су у паду италијанског хеликоптера код Брчког погинула по два припадника Оружаних снага Италије и Италијанског војног Црвеног крста, док је 11 особа повријеђено.
(СРНА)
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