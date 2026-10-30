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Брчко прогласило Дан жалости

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30.10.2026 08:55

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Брчко Дистрикт
Фото: РТРС

Градоначелник Брчког Синиша Милић прогласио је данас Дан жалости поводом трагичне смрти четири припадника Еуфора из састава италијанских оружаних снага, који су погинули јуче у паду хеликоптера у Брчком.

Градоначелник Брчког Синиша Милић прогласио је данас Дан жалости поводом трагичне смрти четири припадника Еуфора из састава италијанских оружаних снага, који су погинули јуче у паду хеликоптера у Брчком.

"Ријеч је о војницима из састава мировних снага које су ангажовани на очувању мира и стабилности у БиХ. Ово је симболична начин да изразимо солидарност са породицама жртава и цијелим италијанским народом", рекао је Милић.

Милић је истакао да посебну захвалност заслужују пилоти хеликоптера који су се трудили да одрже летјелицу у ваздуху, како не би пала на насељена мјеста, чиме су избјегнуге цивилне жртве.

Страдали италијански војници

Хроника

Објављене фотографије и имена страдалих у паду хеликоптера код Брчког

Дан жалости обиљежиће се данас спуштањем застава БиХ на пола копља на свим институцијама дистрикта, као и прилагођавањем програм медија који емитују програм у Брчком.

ЕУФОР је синоћ саопштио да су у паду италијанског хеликоптера код Брчког погинула су по два припадника Оружаних снага Италије и Италијанског војног Црвеног крста, док је 11 особа повријеђено.

Двоје повријеђених пребачено је у медицинску установу у Тузли ради даљег лијечења, а деветоро се лијечи у Брчком.

Александар Гогановић

БиХ

Гогановић: Министар одбране Италије данас у БиХ, стојимо на располагању ЕУФОР-у

(СРНА)

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Тагови :

Брчко

Дан жалости

Пао хеликоптер Брчко ЕУФОР

ЕУФОР

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