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Гогановић: Министар одбране Италије данас у БиХ, стојимо на располагању ЕУФОР-у

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30.10.2026 08:07

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Гогановић: Министар одбране Италије данас у БиХ, стојимо на располагању ЕУФОР-у
Фото: Фејсбук/Александар Гогановић

Замјеник министра одбране у Савјету министара Александар Гогановић рекао је да ће министар одбране Италије посјетити данас БиХ и обићи повријеђене у несрећи хеликоптера ЕУФОР-а код Брчког, у којој су живот изгубиле четири особе.

Гогановић је изразио саучешће команданту ЕУФОР-а, породицама страдалих, припадницима ЕУФОР-а и свим грађанима Италије.

"Јуче ме је начелник Заједничког штаба генерал пуковник Гојко Кнежевићов обавијестио о овом трагичном догађају који нас је све потресао. Одмах сам контактирао команданта ЕУФОР-а како бисмо им понудили све наше капацитете на располагање. То је урадило и руководство Републике Српске", рекао је Гогановић за РТРС.

Он је подсјетио да је ријеч о италијанском хеликоптеру који се налазио у БиХ у оквиру мисије ЕУФОР-а.

Страдали италијански војници

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"Он је обављао своје редовне активности и као што нам је већ, нажалост, познато, четири особе су изгубиле живот. Остали су смјештени у болницу. Једна особа је теже повријеђен", навео је Гогановић.

Додао је да је коректна сарадња са ЕУФОР-ом који доприноси миру, стабилности и безбједности у БиХ.

- Сигурно да ћемо на сваки начин помоћи мировној мисији ЕУФОР-а, као што стојимо на располагању и Италији - поручио је Гогановић.

Када је ријеч о терористичком нападу на Амбасаду Израела у Београду, Гогановић је рекао да ово није изолован случај и да постоје разне терористичке ћелије, како у Србији, тако и у БиХ, али и широм Европе.

"Оно што се тренутно дешава на Блиском истоку полако се рефлектује и на наш регион. Србија и руководство Републике Српске отворено подржавају Израел, тако да вјероватно због тога и постајемо мета одређених терористичких напада", рекао је он.

Гогановић је истакао да безбједносни изазови не познају границе и да би земље региона требало додатно унаприједе сарадњу.

"Важно је да јачамо регионалну сарадњу, размјењујемо информације и мораћемо по том питању више радити са партнерима у Европској унији, зато што ће се сигурно у наредном периоду овакве појаве дешавати све чешће и на тлу ЕУ", рекао је Гогановић.

Он је навео да безбједносне агенције у Србији одговорно раде свој посао, као и безбједносне агенције у БиХ и МУП Републике Српске.

"Урадићемо све што је до нас како бисмо спријечили да се овакви терористички напад догађају и на територији Србије и Републике Српске, али и Босне и Херцеговине. Безбједносни изазови не познају границе и веома је битно да јачамо регионалну сарадњу", поручио је Гогановић.

(РТРС)

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Александар Гогановић

Пао хеликоптер Брчко ЕУФОР

пад хеликоптера

ЕУФОР

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