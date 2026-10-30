Трагедија потресла СПЦ: Ипођакон страдао док је спасавао друге

Аутор:АТВ редакција
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Храм ТВ преноси да је у Господу уснуо ипођакон Владимир Јелић, управник Патријаршијског двора у Београду, од посљедица тешких повреда задобијених у херојском покушају да спаси туђе животе.
Јелић је био дугогодишњи одани сарадник Српске православне цркве, гдје је служио као пратилац блаженопочившег патријарха Иринеја, а потом и актуелног патријарха Порфирија. Иза себе је оставио супругу Ивану и четворо дјеце.
Вијест о његовом прераном одласку објавио је Храм ТВ, опраштајући се од вјерног слуге Српске православне цркве, оданог супруга и оца. Иза себе је оставио супругу Ивану и четворо дјеце: Андреја, Ирину, Милицу и Марка.
Своју вјеру у Христа Владимир није свједочио само ријечима, већ несебичним служењем. Са љубављу и смирењем годинама је био ослонац Патријаршије, служећи најприје као вјерни пратилац и десна рука блаженопочившег патријарха Иринеја, а потом и као пожртвовани сарадник Његове Светости патријарха српског г. Порфирија. Духовно је стасавао уз Православну мисионарску школу при храму Светог Александра Невског, гдје је остао упамћен као човјек топле душе, ведрог духа и широког, дјетињег осмијеха.
Његов земаљски крај обиљежен је врхунском јеванђељском љубављу. Не марећи за сопствени живот, претрпио је тешке повреде спасавајући ближње, чиме је дијелом потврдио Христове ријечи да нема веће љубави од оне када неко положи свој живот за пријатеље.
Његов свијетли лик, храброст и дјелатна доброта остаће заувијек уткани у молитвеном сјећању Цркве и свих који су имали благослов да га познају.
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