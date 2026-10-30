Добојлији двије године затвора за несрећу у којој је погинуо наредник ОС БиХ

Аутор:Огњен Матавуљ
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Окружни суд у Добоју осудио је Небојшу Ђ. (32) из тог града на двије године затвора због саобраћајне несреће у којој је погинуо Азур Хисени (27), подофицир и наредник Оружаних снага Босне и Херцеговине.
Небојша Ђ. је оглашен кривим за кривично дјело угрожавање јавног саобраћаја. Осим казне затвора изречена му је и двогодишња казна одузимања возачке дозволе.
”Казна одузимања возачке дозволе рачуна се од дана правоснажности пресуде, с тим да се вријеме проведено на издржавању казне затвора не урачунава у вријеме трајања ове казне. Ако осуђени управља моторним возилом у периоду док траје казна одузимања возачке дозволе суд ће ову казну замијенити казном затвора тако што ће за сваких шест мјесеци одузимања возачке дозволе одредити један мјесец казне затвора”, саопштио је Окружни суд у Добоју.
Трагична несрећа догодила се 3. октобра 2024. године у 16.55 часова у мјесту Буковац код Добоја. У пресуди се наводи да је Небојша Ђ. био за воланом ”BMW-а”. Ишао је из смјера Модриче када је, на дионици пута Подновље – Шешлије, возилом прешао у лијеву траку. У том тренутку у сусрет му је наишао ”фијат пунто” којим је управљао Азур Хисени и дошло је до директног судара.
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”Усљед удара дошло је до одбијања ”фијата” узназад и улијево. Од силине удара Хисени је задобио вишеструке повреде од који је на лицу мјеста преминуо”, наводи се у пресуди.
Оптужени Небојша Ђ. дужан је и да плати трошкове поступка у износу од 1.625 КМ. Породица оштећеног Хисенија је са имовинско правним захтјевом упућена на парницу.
Пресуда није правоснажна и дозвољена је жалба Врховном суду Републике Српске.
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