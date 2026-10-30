Огласила се мисија ОЕБС-а након трагедије у Брчком

Аутор:АТВ редакција
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Мисија ОЕБС-а у Босни и Херцеговини дубоко је потресена трагичном хеликоптерском несрећом у близини Брчког.
"Упућујемо искрено саучешће породицама и најближима страдалих те изражавамо солидарност с Владом и народом Италије, као и са свима које је погодила ова трагедија. Одајемо признање припадницима ЕУФОР-а за њихову преданост у извршавању важне мисије подршке миру и стабилности у БиХ. Наше мисли су и уз повријеђене, којима желимо брз и потпун опоравак", додаје се у саопштењу ОЕБС-а.
Хроника
Откривен могући узрок пада хеликоптера код Брчког: Није људски фактор
Подсјећамо, у паду италијанског хеликоптера код Брчког погинула су по два припадника Оружаних снага Италије и Италијанског војног Црвеног крста, док је 11 особа повријеђено, саопштено је из ЕУФОР-а.
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