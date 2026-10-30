Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Сарајеву ухапсила је двадесеттрогодишњег мушкарца из овог града чији су иницијали Е.А. на основу расписане потраге Министарства унутрашњих послова Републике Српске.
Полиција у Сарајеву ухапсила је двадесеттрогодишњег мушкарца из овог града чији су иницијали Е.А. на основу расписане потраге Министарства унутрашњих послова Републике Српске.
Он је ухапшен синоћ због сумње да је починио кривично дјело превара, саопштено је из МУП-а Кантона Сарајево.
БиХ
Потврђена оптужница против Раме Исака
Исте вечери ухапшен је и тридесетчетворогодишњи Алжирац чији су иницијали Т.З. због сумње да је у претходном периоду на подручју сарајевске општине Стари Град починио кривична дјела разбојништво и угрожавање безбједности.
Полиција на Илиџи ухапсила је два лица из Сарајева чији су иницијали Р.П. и С.Р. због сумње да су извршили крађу на штету пословног субјекта, преноси Срна.
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