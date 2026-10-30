Потврђена оптужница против Раме Исака

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Општински суд у Жепчу потврдио је оптужницу против федералног министра унутрашњих послова Раме Исака, кога Тужилаштво ЗДК терети за кривично дјело угрожавање сигурности.
Рочиште о изјашњењу о кривњи заказано је за 17. новембар.
Исак се терети за кривично дјело угрожавање сигурности, а оптужницу је подигло Тужилаштво Зеничко-добојског кантона.
Према информацијама Општинског суда у Жепчу, оптужница је у том суду протоколарна 19. октобра, а судији за претходно саслушање додијељена је 23. октобра. Судија ју је одмах узео у рад и потврдио је истог дана када ју је примио, пише Кликс.
Рочиште на којем ће се Рамо Исак изјаснити о кривњи заказано је за 17. новембар у 9.30.
Исак је након подизања оптужнице тврдио да је она монтирана те да га је пријавила особа коју је он раније пријавио због пријетњи.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
1 ч1
БиХ
2 ч1
БиХ
14 ч0
БиХ
15 ч2
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму