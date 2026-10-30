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Потврђена оптужница против Раме Исака

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30.10.2026 10:06

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Потврђена оптужница против Раме Исака
Фото: АТВ

Општински суд у Жепчу потврдио је оптужницу против федералног министра унутрашњих послова Раме Исака, кога Тужилаштво ЗДК терети за кривично дјело угрожавање сигурности.

Рочиште о изјашњењу о кривњи заказано је за 17. новембар.

Исак се терети за кривично дјело угрожавање сигурности, а оптужницу је подигло Тужилаштво Зеничко-добојског кантона.

Према информацијама Општинског суда у Жепчу, оптужница је у том суду протоколарна 19. октобра, а судији за претходно саслушање додијељена је 23. октобра. Судија ју је одмах узео у рад и потврдио је истог дана када ју је примио, пише Кликс.

Рочиште на којем ће се Рамо Исак изјаснити о кривњи заказано је за 17. новембар у 9.30.

Исак је након подизања оптужнице тврдио да је она монтирана те да га је пријавила особа коју је он раније пријавио због пријетњи.

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Тагови :

Рамо Исак

Оптужница

Потврђена оптужница

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