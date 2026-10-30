Ћосић: Мржња према Србима у Сарајеву - патологија

Аутор:АТВ редакција
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Градоначелник Источног Сарајева Љубиша Ћосић изјавио је Срни да одавање почасти Мушану Топаловићу Цаци, убици сарајевских Срба на Казанима, представља одраз данашњег Сарајева за које српске жртве никада нису биле битне.
"Политичким Сарајевом, али и дијелом Сарајева које подржава овакве ствари треба да се позабави наука, јер је потпуна патологија да неко у континуитету има такву мржњу према Србима и да слави оног који је убијао српске цивиле прије 30 и више година", истакао је Ћосић.
Он наводи да су Бошњаци улогу жртве замијенили минимизирањем свега што је српско и да их се већина поистовјећује са Мушаном Топаловићем Цацом.
"За њих су српске жртве број које треба елиминисати из окружења. Они сматрају да православни хришћани не требају са њима да дијеле простор и то, нажалост, вежу за своју религију - ислам", истакао је Ћосић.
Најтужније је, указује Ћосић, да сваке године изнова таквим и сваким сличним поступком поново убијају српске жртве.
Ћосић наглашава да никад не би славио ниједног Србина који је убијао голоруке и невине цивиле Бошњаке, Хрвате или било кога другог.
"Ми одајемо почаст нашим генералима, нашим војсковођама који нису убијали невине људе који се нису могли бранити и нису могли да стану у заштиту свог живота", навео је Ћосић.
Јама Казани на обронцима Требевића изнад Сарајева представља једно од највећих стратишта сарајевских Срба, који су током 1992. и 1993. године свирепо убијани и бацани у ову природну пукотину.
Србе су убијали припадници Десете брдске бригаде такозване Армије БиХ, којом је командовао предратни сарајевски криминалац Мушан Топаловић звани Цацо.
Сумња се да је у јаме на Требевићу бачено више од стотину тијела убијених Срба из Сарајева.
Почаст Мушану Топаловићу Цаци су прије пар дана у Сарајеву одали некадашњи припадници "Зелених беретки".
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