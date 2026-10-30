Откривен могући узрок пада хеликоптера код Брчког: Није људски фактор

Аутор:АТВ редакција
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Инжињер ваздухопловства и пилот у пензији Омер Кулић је говорио о могућим узроцима пада хеликоптера ЕУФОР код Брчког гдје су погинуле четири особе, а једанаест их је повријеђено.
"Oво што се видјело на снимцима, како он ротира и удара, то је искључиво технички квар, није људски фактор никако", истакао је он за "Аваз".
"Тешко је рећи ко је одговоран, али они који су одржавали летјелицу, она је морала бити технички исправна. Али, техника је техника, има право да се поквари. Значи људски фактор дефинитивно није, ово је технички проблем", казао је.
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Подсјетимо, у несрећи пада хеликоптера ЕУФОР у Брчком погинули су наредник Авијације Копнене војске Симоне Руђиа, наредник Авијације Копнене војске Клаудио Маркеси, поручник Добровољачког војног корпуса италијанског Црвеног крста Франко Адриано Зекило и наредница тог корпуса Лаура Проћаки.
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