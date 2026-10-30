Објављене нове цијене горива: Ево колико коштају дизел и бензин

Аутор:АТВ редакција
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Објављене су нове максималне малопродајне цијене горива које ће важити на бензинским пумпама у Србији до петка, 6. новембра 2026. године.
У наредних седам дана литар евродизела коштаће максимално 236 динара, док је цијена бензина европремијум БМБ 95 ограничена на 207 динара.
Цијене горива тако остају непромијењене у односу на претходну недјељу.
Даљи детаљи о кретању цијена нафтних деривата у Србији прије свега зависе од рада Рафинерије у Панчеву, која послује у саставу Нафтне индустрије Србије (НИС), а којој лиценца за рад истиче управо данас.
Због истека лиценце за рад, сва пажња јавности усмјерена је ка Вашингтону и америчкој Канцеларији за контролу стране имовине (ОФАК).
Према оцјени стручњака, највјероватније ће доћи до новог продужења лиценце српској нафтној компанији, али у овом тренутку нико не може са сигурношћу да потврди да ли ће НИС добити дозволу на додатних 30 дана или на дужи период.
О судбини НИС-а, како истичу аналитичари, одлучује се у Вашингтону и Москви, док Србија у том процесу има веома ограничен маневарски простор.
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Тренутна геополитичка ситуација, приближавање Вашингтона и Москве у области енергетике прије свега договор Доналда Трампа и Владимира Путина о извозу руског дизела у САД као и дјелимично ублажавање америчких санкција Русији, иду на руку „Гаспромњефту“.
Тиме ова компанија добија на времену, док се неизвјесност око НИС-а наставља.Нова власт у Србији и стари геополитички изазовиТо практично значи да нову власт у Србији очекују стари енергетски проблеми.
Побједа Студентске листе на недавно одржаним парламентарним изборима у Србији, према ријечима стручњака за енергетику Миодрага Капора, неће значајније утицати на судбину домаће нафтне компаније.
Прво треба да сачекамо да се формира нова влада, али ја на основу њихових ранијих изјава не видим простор за неке промјене по питању НИС-а, посебно имајући у виду садашње односе Вашингтона и Москве.
Очекујем наставак статус квоа и одлагање санкција све док у Бијелој кући сједи Доналд Трамп. Осим тога, колико сам схватио, нова власт неће да антагонизује своје односе са Кремљом, закључује Капор, преноси Курир.
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