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Акција ”Carback 2”: МУП Српске одузео возила вриједна преко 1.000.000 КМ

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30.10.2026 12:37

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ферари, одузет, МУП РС
Фото: МУП РС

У акцији ”Carback 2” МУП Републике Српске привремено је одузео осам возила вриједних више од 1.000.000 марака, а међу њима се нашао и ”Ferrari 488 Spider".

Акцију је спровела Управа криминалистичке полиција МУП-а Републике Српске у оквиру међународне акције коју је покренуо Интерпол.

”Привремено је одузето осам скупоцјених возила за којима су биле расписане међународне Интерполове потраге од стране Европске уније и Канаде. Акција је усмјерена на идентификацију и сузбијање међународног криминала у вези са крађама возила, илегалним прометом украдених возила, фалсификовањем документације, као и других облика организованог криминала”, саопштио је МУП Српске.

По наредбама надлежних судова у Републици Српској су пронађени и привремено одузети: ”Ferrari”, „Audi Q7“, „Audi Q5“, два „Volva XC 60“, „Škoda Rapid“, „FIAT“ и камион ”MAN”.

”Укупна материјална вриједност привремено одузетих возила износи око 1.000 000 конвертибилних марака”, саопштио је МУП Српске.

Како сазнаје АТВ власници су возила уредно набавили и платили. Поједина возила су купљена преко лизинга, али је детаљним провјерама утврђено да царинска документација за возила није била исправна.

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Тагови :

одузета возила

интерпол

МУП Републике Српске

царина

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