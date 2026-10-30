Припаднику ХВО-а година затвора за премлаћивања српског цивила у Дервенти

Аутор:Огњен Матавуљ
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Дражен Чичак (61), некадашњи припадник Хрватског вијећа одбране у Дервенти, неправоснажно је осуђен у Окружном суду у Добоју на годину затвора за ратни злочин против цивилног становништва 1992. године.
Према пресуди Чичак је, кршећи међународна правила, почетком маја 1992. године у логору који се налазио у Дому ЈНА у Дервенти тукао цивила српске националности.
”У просторији која се налазила на спрату оптужени је у присуству С.М. и Е.К. такође припадника ХВО-а, испитивао затвореника Н.Б. о његовом чланству у СДС-у, о учешћу у борбама око Чардака код Дервенте, питајући га зашто се он није укључио у ХВО и Територијалну одбрану заједно са њима. Испитивао га је гдје се налази наоружање, везавши га лисицама за радијатор. Током испитивања Н.Б. је ударао ногама, шакама, палицом и дршком од пиштоља по глави, бубрезима, те другим дјеловима тијела. Све је трајало око два сата усљед чега је оштећени изгубио свијест”, наводи се у пресуди.
Оптужени Чичак дужан је и да плати судске трошкове у износу од 1.052 КМ, док је оштећени упућен на парницу за захтјевом за надокнаду штете.
Пресуда није правоснажна и дозвољена је жалба Врховном суду Републике Српске.
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